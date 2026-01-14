Nội soi kịp thời ca chửa trong sừng tử cung phụ hiếm gặp

​Mang thai trong sừng tử cung phụ là tình trạng sản khoa hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ vỡ sừng tử cung gây xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng người bệnh.

Nhờ được chẩn đoán sớm và phẫu thuật nội soi kịp thời, các bác sĩ khoa Phụ ngoại – Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã cứu sống và bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

​Bệnh nhân T.D (27 tuổi, trú tại Nghệ An) nhập viện trong tình trạng ra máu nâu âm đạo, đau âm ỉ vùng hạ vị. Bệnh nhân có tiền sử sinh thường một con, được chẩn đoán dị dạng tử cung 1 sừng từ trước.

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được xác định thai ngoài tử cung tại sừng phụ bên phải trên nền dị dạng tử cung một sừng.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp hiếm gặp. Thai làm tổ trong sừng tử cung phụ – cấu trúc không có khả năng giãn nở như tử cung chính. Khi thai phát triển, sừng tử cung phụ rất dễ vỡ, gây xuất huyết ồ ạt trong ổ bụng và có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.

​Sau khi hội chẩn chuyên môn và đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân, ê-kíp phẫu thuật Khoa Phụ ngoại do ThS.BSNT. Nguyễn Xuân Chung, Trưởng khoa – làm trưởng kíp, cùng các cộng sự đã quyết định phẫu thuật nội soi cắt sừng tử cung phụ chứa khối thai, đồng thời cắt vòi tử cung phải và khâu phục hồi sừng chính tử cung nhằm bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh.

​Ca phẫu thuật được thực hiện vào ngày 31/10/2025, kéo dài khoảng một giờ. Với sự phối hợp chặt chẽ của Khoa Gây mê hồi sức, ê-kíp đã loại bỏ hoàn toàn khối thai ngoài tử cung, tái tạo cấu trúc tử cung an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng và tái phát.

​Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng sức khỏe ổn định. Nồng độ β-hCG trước khi ra viện giảm còn 593 mIU/mL; kết quả giải phẫu bệnh phù hợp với khối chửa, cho thấy mô thai đã được lấy sạch và đáp ứng điều trị tốt. Bệnh nhân được tư vấn theo dõi nội tiết, tái khám định kỳ và xây dựng kế hoạch mang thai an toàn trong tương lai.