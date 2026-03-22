Nội dung vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Ukraine

Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Ukraine diễn ra tại Miami, bang Florida (Mỹ).

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết, trong vòng đàm phán mới diễn ra tại bang Florida, Mỹ, ngày 21/3, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã thảo luận về “những vấn đề then chốt” và các bước tiếp theo nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

“Chúng tôi tiếp tục thảo luận về các vấn đề trọng tâm và các bước tiếp theo trong khuôn khổ đàm phán, đặc biệt chú trọng đến việc phối hợp các phương án nhằm đạt được tiến triển thực chất”, hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời ông Umerov.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov.

Được biết, phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, ông Kyrylo Budanov - Chánh Văn phòng Tổng thống, Serhiy Kyslytsia - Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, và lãnh đạo các nghị sĩ trong đảng cầm quyền Ukraine tại Quốc hội, ông David Arakhamia.

Phái đoàn Mỹ gồm có Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner – con rể của Tổng thống Donald Trump, Cố vấn cao cấp Nhà Trắng Josh Gruenbaum và Cố vấn chính sách cao cấp Bộ Ngoại giao Chris Curran.

Ông Umerov cho biết, báo cáo về kết quả ngày làm việc đầu tiên của cuộc gặp Ukraine - Mỹ đã được trình lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong bài phát biểu hôm 21/3, Tổng thống Zelensky cho biết đoàn đàm phán Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày 22/3, đồng thời nhấn mạnh một vấn đề then chốt được bàn tới là đánh giá mức độ sẵn sàng của Nga trong việc tiến tới chấm dứt thực sự cuộc xung đột, theo trang web chính thức của Tổng thống Ukraine.

Đặc phái viên Witkoff ngày 21/3 thông tin trên nền tảng mạng xã hội X rằng các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã có “cuộc gặp mang tính xây dựng” tại Florida, với “các cuộc thảo luận tập trung vào việc thu hẹp và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện”.

“Chúng tôi hoan nghênh sự tiếp tục tham gia nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, nhận thức rõ tầm quan trọng của nó đối với sự ổn định toàn cầu rộng lớn hơn”, ông Witkoff viết.

Hôm 20/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng Nga sẽ không tham gia các cuộc đàm phán vào ngày 21/3.

Trước đó, các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành hai vòng đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi (UAE) vào các ngày 23-24/1 và 4-5/2, tiếp đó là một vòng đàm phán khác tại Geneva (Thụy Sĩ) vào các ngày 17-18/ 2.

