Quân sự - Thế giới

Nội dung vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Ukraine

Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Ukraine diễn ra tại Miami, bang Florida (Mỹ).

An An (Theo Interfax-Ukraine)

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, cho biết, trong vòng đàm phán mới diễn ra tại bang Florida, Mỹ, ngày 21/3, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã thảo luận về “những vấn đề then chốt” và các bước tiếp theo nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

“Chúng tôi tiếp tục thảo luận về các vấn đề trọng tâm và các bước tiếp theo trong khuôn khổ đàm phán, đặc biệt chú trọng đến việc phối hợp các phương án nhằm đạt được tiến triển thực chất”, hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời ông Umerov.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: Facebook.

Được biết, phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, ông Kyrylo Budanov - Chánh Văn phòng Tổng thống, Serhiy Kyslytsia - Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, và lãnh đạo các nghị sĩ trong đảng cầm quyền Ukraine tại Quốc hội, ông David Arakhamia.

Phái đoàn Mỹ gồm có Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner – con rể của Tổng thống Donald Trump, Cố vấn cao cấp Nhà Trắng Josh Gruenbaum và Cố vấn chính sách cao cấp Bộ Ngoại giao Chris Curran.

Ông Umerov cho biết, báo cáo về kết quả ngày làm việc đầu tiên của cuộc gặp Ukraine - Mỹ đã được trình lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong bài phát biểu hôm 21/3, Tổng thống Zelensky cho biết đoàn đàm phán Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày 22/3, đồng thời nhấn mạnh một vấn đề then chốt được bàn tới là đánh giá mức độ sẵn sàng của Nga trong việc tiến tới chấm dứt thực sự cuộc xung đột, theo trang web chính thức của Tổng thống Ukraine.

Đặc phái viên Witkoff ngày 21/3 thông tin trên nền tảng mạng xã hội X rằng các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã có “cuộc gặp mang tính xây dựng” tại Florida, với “các cuộc thảo luận tập trung vào việc thu hẹp và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện”.

“Chúng tôi hoan nghênh sự tiếp tục tham gia nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, nhận thức rõ tầm quan trọng của nó đối với sự ổn định toàn cầu rộng lớn hơn”, ông Witkoff viết.

Hôm 20/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng Nga sẽ không tham gia các cuộc đàm phán vào ngày 21/3.

Trước đó, các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành hai vòng đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi (UAE) vào các ngày 23-24/1 và 4-5/2, tiếp đó là một vòng đàm phán khác tại Geneva (Thụy Sĩ) vào các ngày 17-18/ 2.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Ukraine sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo với Nga và Mỹ.

Theo AP, trong bài phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo, do Mỹ làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm và thời gian cuộc gặp diễn ra phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa Moscow và Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.
Ukraine nói gì về lệnh miễn trừ tạm thời của Mỹ với dầu mỏ Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày sẽ giúp củng cố vị thế của Moscow.

Theo AP, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 13/3 cho rằng việc Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày giữa lúc cuộc xung đột Trung Đông tiếp diễn "không phải là quyết định đúng đắn" và sẽ không giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua.

Củng cố vị thế của Nga?

Ukraine cử hơn 200 chuyên gia UAV đến Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh.

Theo phóng viên Ukrinform, trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, giúp phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran, và 34 chuyên gia khác sẵn sàng được điều động.

"Hiện tại, 201 người Ukraine đang ở khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư, và 34 người khác sẵn sàng được triển khai. Họ là những chuyên gia quân sự hỗ trợ phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed. Các chuyên gia của chúng tôi đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út, và đang trên đường đến Kuwait”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

