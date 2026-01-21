Bưu kiện phát nổ tại bàn tiếp tân của chung cư, khiến hai người bị thương

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một kiện hàng phát nổ bên trong một tòa nhà chung cư, chỉ vài phút sau khi được giao đến.

Đoạn video CCTV kinh hoàng đã ghi lại cảnh hỗn loạn, cho thấy một người đàn ông đang cố gắng mở gói hàng chỉ vài giây trước khi thảm họa xảy ra, theo The Sun.

Video: @gzt / Instagram

Bất ngờ, chiếc hộp nhỏ phát nổ trên quầy lễ tân, bao trùm người đàn ông và hai nhân viên khách sạn trong làn khói và ngọn lửa màu đỏ.

Vụ nổ kéo dài ít nhất năm giây, làm văng các vật dụng từ quầy lễ tân xuống tận tầng trệt của tòa nhà.

Sảnh chính ngập tràn mảnh vụn, tài liệu, mảnh kính và các vật dụng khác vương vãi khắp sàn.

Khi khói tan dần, hai nhân viên bỏ chạy khỏi hiện trường vụ nổ, trong khi người đàn ông đang cố mở gói hàng lùi lại, che miệng.

Khu vực xung quanh bị cháy xém nghiêm trọng, chỉ còn lại một hình vuông màu trắng sạch sẽ nơi vật thể được đặt.

Gói hàng đã được người giao hàng để lại ở quầy lễ tân ngay trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Vụ nổ khiến cả hai nhân viên bị thương nhẹ.