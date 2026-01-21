Hà Nội

Video

Bưu kiện phát nổ tại bàn tiếp tân của chung cư, khiến hai người bị thương

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một kiện hàng phát nổ bên trong một tòa nhà chung cư, chỉ vài phút sau khi được giao đến.

Trường Hân dịch

Đoạn video CCTV kinh hoàng đã ghi lại cảnh hỗn loạn, cho thấy một người đàn ông đang cố gắng mở gói hàng chỉ vài giây trước khi thảm họa xảy ra, theo The Sun.

Video: @gzt / Instagram

Bất ngờ, chiếc hộp nhỏ phát nổ trên quầy lễ tân, bao trùm người đàn ông và hai nhân viên khách sạn trong làn khói và ngọn lửa màu đỏ.

Vụ nổ kéo dài ít nhất năm giây, làm văng các vật dụng từ quầy lễ tân xuống tận tầng trệt của tòa nhà.

Sảnh chính ngập tràn mảnh vụn, tài liệu, mảnh kính và các vật dụng khác vương vãi khắp sàn.

Khi khói tan dần, hai nhân viên bỏ chạy khỏi hiện trường vụ nổ, trong khi người đàn ông đang cố mở gói hàng lùi lại, che miệng.

Khu vực xung quanh bị cháy xém nghiêm trọng, chỉ còn lại một hình vuông màu trắng sạch sẽ nơi vật thể được đặt.

Gói hàng đã được người giao hàng để lại ở quầy lễ tân ngay trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Vụ nổ khiến cả hai nhân viên bị thương nhẹ.

Hai người đàn ông nghịch lửa với thùng đựng cặn dầu, bị nổ tung ngay lập tức

Một vụ việc đã xảy ra ở Brazil khi hai người đàn ông, đã dùng bật lửa nghịch một thùng dầu, khiến thùng dầu phát nổ, ngay lập tức cả hai người đều bị hất văng.

Đoạn video gây sốc được camera an ninh ghi lại cho thấy khoảnh khắc kịch tính khi hai thanh niên bị bao trùm bởi một vụ nổ mạnh trong lúc thực hiện những hành động cực kỳ nguy hiểm gần các thùng kim loại nghi ngờ chứa cặn dầu, theo Bulevardnews.com.

Video: @popnewsjdr / Instagram
Khoảnh khắc bóng bay phát nổ như quả cầu lửa trong tiệc sinh nhật

Đoạn video kinh hoàng ghi lại khoảnh khắc một chùm bóng bay tại một bữa tiệc phát nổ, suýt thiêu cháy khuôn mặt của những người đang mừng sinh nhật.

Nozza Usmanova bất ngờ được bạn bè tặng một món quà là những quả bóng bay chứa khí hydro và một chiếc bánh kem, nhưng khi ngọn nến chạm vào một trong số chúng, một vụ nổ lớn đã xảy ra, thông tin trên The Sun.

Video: The Sun
Xe hơi nổ lốp, mất lái 'bay' qua tường rào đâm vào nhà dân

Vụ nổ lốp khiến chiếc ô tô mất lái, lao xuống tường rào, đâm vào nhà dân ở Karnataka, video camera giám sát lan truyền nhanh chóng.

Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã được camera giám sát ghi lại tại Marakada, Karnataka, vào ngày 10 tháng 1, khoảng 15h51p chiều, thông tin trên trang Dailymotion.

Một chiếc xe WagonR được cho là đã mất kiểm soát sau khi lốp bị nổ và đâm thẳng vào tường một ngôi nhà.Đoạn video lan truyền cho thấy chiếc xe đột ngột lao ra khỏi đường, vào khuôn viên nhà và đâm vào sân.

