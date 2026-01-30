Camera giám sát ghi lại khoảnh khắc máy bay chở Ajit Pawar gặp nạn và phát nổ

Phó Thủ hiến bang Maharashtra - ông Ajit Pawar cùng 4 người khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay khi đang trên đường đến meeting.

Một chiếc máy bay chở Phó Thủ hiến bang Maharashtra, ông Ajit Pawar, đã gặp nạn khi cố gắng hạ cánh xuống Baramati vào sáng thứ Tư, khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng, theo India Today.

Vụ tai nạn đã được camera giám sát gần đó ghi lại, cho thấy chiếc máy bay rơi xuống đất phía sau một cửa hàng nhỏ. Chỉ vài giây sau, một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên ở phía sau.

Video: @TimesNow / X

Ông Pawar đang trên đường đến Baramati để tham dự bốn cuộc họp quan trọng trước thềm cuộc bầu cử Hội đồng huyện sắp tới. Hai phi công và hai nhân viên an ninh của ông Ajit (1 vệ sĩ riêng và 1 người phục vụ) cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn, xảy ra khi chiếc máy bay thuê bao đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp lần thứ hai tại sân bay Baramati.

Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết trong một tuyên bố: "Năm người trên chuyến bay thuê bao từ Mumbai đến Baramati, bị rơi, đã thiệt mạng". Cơ quan quản lý hàng không cho biết máy bay có thể đã gặp nạn do tầm nhìn kém. Hai phi công trên máy bay là Sumit Kapoor và Sambhavi Pathak.

Chiếc máy bay, một chiếc Bombardier Learjet 45, đã gặp nạn trong lần tiếp cận hạ cánh thứ hai. Chiếc máy bay này, đã 16 năm tuổi, thuộc sở hữu của công ty cho thuê máy bay VSR có trụ sở tại Delhi.

Toàn bộ chiếc máy bay đã bị thiêu rụi thành tro bụi và hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy máy bay bị vỡ vụn hoàn toàn và mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi.

Chiếc máy bay gặp nạn là loại Bombardier Learjet 45 , số hiệu đuôi VT-SSK, số sê-ri 45-417. Nó đã được sử dụng 16 năm. Chiếc máy bay này thuộc một phần của đội bay lớn hơn do VSR vận hành, bao gồm 17 máy bay, trong đó có chiếc gặp nạn ngày hôm nay.

Learjet 45 là máy bay phản lực hạng nhẹ hai động cơ thường được sử dụng cho các chuyến đi công tác và VIP. Kích thước nhỏ gọn và tốc độ cao khiến nó phù hợp với các chặng bay ngắn và trung bình, bao gồm cả các chuyến bay đến các sân bay khu vực như Baramati.

Các quan chức của VSR Ventures cho biết máy bay không có bất kỳ vấn đề an toàn nào đã được biết đến. Phát biểu với India Today TV, ông Vijay Kumar Singh, quan chức cấp cao của VSR, cho biết máy bay “an toàn 100%” và phi hành đoàn “khá giàu kinh nghiệm”. Ông nói thêm rằng tầm nhìn kém có thể là một yếu tố, mặc dù kết luận cuối cùng sẽ đến từ cuộc điều tra của DGCA.