Khoảnh khắc xe bồn chở xăng phát nổ như bom khiến một người thiệt mạng

Một sai sót trong quá trình thao tác thường lệ đã gây ra hỏa hoạn và sự việc đã được camera an ninh ghi lại. 

Trường Hân dịch

Điều tưởng chừng như một hoạt động thường nhật đã biến thành một cảnh tượng kinh hoàng chỉ trong vài giây. Một vụ cháy tại khu công nghiệp đã kích hoạt báo động sau khi một xe bồn chở nhiên liệu bốc cháy dữ dội ngay trước mắt các công nhân và camera an ninh.

Video: TV Azteca

Những hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy chính xác khoảnh khắc một vụ nổ làm gián đoạn quá trình bốc dỡ hàng hóa trên xe, gây ra phản ứng cháy ngay lập tức và lan đến một người có mặt tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra trong khi xe bồn đang được nạp nhiên liệu, và vì lý do vẫn đang được điều tra, một vụ nổ đã xảy ra dẫn đến hỏa hoạn.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Pavlodar , Kazakhstan , trong khu vực dành cho hoạt động vận chuyển nhiên liệu. Chính quyền địa phương xác nhận rằng sự kiện đã được hệ thống camera giám sát của khu vực ghi lại.

Trong số 2 người có mặt, người đàn ông còn sống được đưa ngay đến bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ chẩn đoán ông bị bỏng độ ba trên khoảng 20% ​​cơ thể. Vết thương chủ yếu ảnh hưởng đến mặt, cằm và đường thở, và tình trạng của ông được báo cáo là nghiêm trọng nhưng ổn định, theo TV Azteca.

Video

Camera giám sát ghi lại khoảnh khắc máy bay chở Ajit Pawar gặp nạn và phát nổ

Phó Thủ hiến bang Maharashtra - ông Ajit Pawar cùng 4 người khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay khi đang trên đường đến meeting.

Một chiếc máy bay chở Phó Thủ hiến bang Maharashtra, ông Ajit Pawar, đã gặp nạn khi cố gắng hạ cánh xuống Baramati vào sáng thứ Tư, khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng, theo India Today.

Vụ tai nạn đã được camera giám sát gần đó ghi lại, cho thấy chiếc máy bay rơi xuống đất phía sau một cửa hàng nhỏ. Chỉ vài giây sau, một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên ở phía sau.

Xem chi tiết

Video

Bưu kiện phát nổ tại bàn tiếp tân của chung cư, khiến hai người bị thương

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một kiện hàng phát nổ bên trong một tòa nhà chung cư, chỉ vài phút sau khi được giao đến.

Đoạn video CCTV kinh hoàng đã ghi lại cảnh hỗn loạn, cho thấy một người đàn ông đang cố gắng mở gói hàng chỉ vài giây trước khi thảm họa xảy ra, theo The Sun.

Video: @gzt / Instagram
Xem chi tiết

Video

Hai người đàn ông nghịch lửa với thùng đựng cặn dầu, bị nổ tung ngay lập tức

Một vụ việc đã xảy ra ở Brazil khi hai người đàn ông, đã dùng bật lửa nghịch một thùng dầu, khiến thùng dầu phát nổ, ngay lập tức cả hai người đều bị hất văng.

Đoạn video gây sốc được camera an ninh ghi lại cho thấy khoảnh khắc kịch tính khi hai thanh niên bị bao trùm bởi một vụ nổ mạnh trong lúc thực hiện những hành động cực kỳ nguy hiểm gần các thùng kim loại nghi ngờ chứa cặn dầu, theo Bulevardnews.com.

Video: @popnewsjdr / Instagram
Xem chi tiết

