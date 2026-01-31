Khoảnh khắc xe bồn chở xăng phát nổ như bom khiến một người thiệt mạng

Một sai sót trong quá trình thao tác thường lệ đã gây ra hỏa hoạn và sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Điều tưởng chừng như một hoạt động thường nhật đã biến thành một cảnh tượng kinh hoàng chỉ trong vài giây. Một vụ cháy tại khu công nghiệp đã kích hoạt báo động sau khi một xe bồn chở nhiên liệu bốc cháy dữ dội ngay trước mắt các công nhân và camera an ninh.

Những hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy chính xác khoảnh khắc một vụ nổ làm gián đoạn quá trình bốc dỡ hàng hóa trên xe, gây ra phản ứng cháy ngay lập tức và lan đến một người có mặt tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra trong khi xe bồn đang được nạp nhiên liệu, và vì lý do vẫn đang được điều tra, một vụ nổ đã xảy ra dẫn đến hỏa hoạn.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Pavlodar , Kazakhstan , trong khu vực dành cho hoạt động vận chuyển nhiên liệu. Chính quyền địa phương xác nhận rằng sự kiện đã được hệ thống camera giám sát của khu vực ghi lại.

Trong số 2 người có mặt, người đàn ông còn sống được đưa ngay đến bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ chẩn đoán ông bị bỏng độ ba trên khoảng 20% ​​cơ thể. Vết thương chủ yếu ảnh hưởng đến mặt, cằm và đường thở, và tình trạng của ông được báo cáo là nghiêm trọng nhưng ổn định, theo TV Azteca.