Nổ bình khí nén tại xưởng công ty SJ Tech Việt Nam

Sự cố nổ bình khí nén đã xảy ra tại khu vực sản xuất tại nhà xưởng số 1, Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam ở KCN Vân Trung (Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 9/4, đã xảy ra sự cố nổ bình khí nén tại khu vực sản xuất tại nhà xưởng số 1, Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam (địa chỉ lô CN16, Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh).

Hiện trường sự việc.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh, khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trong đó 2 xe của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trung tâm; 2 xe của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu công nghiệp Đình Trám và 1 xe của Đội Chữa cháy chuyên ngành Fugiang.

Các lực lượng nhanh chóng triển khai đội hình xử lý sự cố, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh, hướng dẫn công nhân di chuyển đến khu vực an toàn và nhanh di dời tài sản trong nhà xưởng.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố và xác minh thiệt hại về người và tài sản.

