Vì sao kem dưỡng da Nivea bị thu hồi và tiêu hủy toàn quốc?

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy kem dưỡng Nivea Extra Bright Night Nourish do vi phạm thành phần và hồ sơ công bố.

Kem dưỡng da Nivea chứa chất ngoài hồ sơ công bố

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm kem dưỡng da Nivea Extra Bright Night Nourish vi phạm.

Theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish (số tiếp nhận phiếu công bố 215172/23/CBMP-QLD) do Công ty Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd sản xuất tại Thái Lan. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam là Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam (địa chỉ tại lầu 18, số 72-74, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, nay là lầu 18, số 72-74, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM).

Công văn số 999/QLD-MP ngày 24/3/2026 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam.

Kết quả kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp cung cấp cho thấy sản phẩm có chứa Propylparaben với hàm lượng 0,1%, trong khi thành phần này không có trong công thức đã được cấp phép trước đó.

Căn cứ quy định về quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược xác định đây là trường hợp mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm dừng ngay việc phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên, đồng thời tổ chức thu hồi và hoàn trả cho đơn vị cung ứng. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định.

Đối với doanh nghiệp, Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/4/2026.

Sở Y tế TP. HCM được giao nhiệm vụ giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của doanh nghiệp. Kết quả giám sát phải được báo cáo về Cục trước ngày 5/5/2026.

Thu hồi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Theo Quyết định số 155/QĐ-QLD ngày 24/3/2026, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi 1 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục quản lý Dược cấp đối với nhãn hàng Nivea, tên ghi trên phiếu công bố mỹ phẩm là Nivea Extra Bright Night Nourish. Sản phẩm do Beiersdorf (Thailand) Co.,Ltd sản xuất và đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam.

Lý do thu hồi vì mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, Cục Quản lý Dược cũng quyết định tạm ngừng tiếp nhận và xem xét hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 24/3/2026. Sau thời gian này, việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được xem xét trở lại nếu doanh nghiệp khắc phục đầy đủ vi phạm và có báo cáo theo quy định.

Thời gian gần đây, hàng trăm mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi do sai hồ sơ công bố, không đạt chất lượng hoặc chứa thành phần không đúng quy định. Mới nhất, một lô nước rửa tay Jane Ginger Orange Hand Wash dung tích 450 ml cũng bị thu hồi vì vi phạm quy định về công bố thành phần.