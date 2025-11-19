Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ninh Dương Lan Ngọc khoe sắc táo bạo với váy khoét ngực ôm sát cơ thể

Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc khoe sắc táo bạo với váy khoét ngực ôm sát cơ thể

Ninh Dương Lan Ngọc diện váy khoét ngực ôm sát, thả dáng hờ hững khiến fan không khỏi “đỏ mặt”.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi chia sẻ loạt ảnh được thực hiện chuyên nghiệp, đầu tư chỉn chu từ trang phục, bối cảnh đến thần thái.
Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi chia sẻ loạt ảnh được thực hiện chuyên nghiệp, đầu tư chỉn chu từ trang phục, bối cảnh đến thần thái.
Trong bộ ảnh, nữ diễn viên lựa chọn mẫu váy hai dây khoét ngực sâu, thiết kế ôm trọn cơ thể nhằm tôn lên đường cong mềm mại.
Trong bộ ảnh, nữ diễn viên lựa chọn mẫu váy hai dây khoét ngực sâu, thiết kế ôm trọn cơ thể nhằm tôn lên đường cong mềm mại.
Chi tiết bèo nhúm cầu kỳ ở phần eo cùng đôi găng tay đen tạo nên điểm nhấn độc đáo, giúp hình ảnh của Lan Ngọc vừa sang trọng, vừa mang hơi thở hiện đại.
Chi tiết bèo nhúm cầu kỳ ở phần eo cùng đôi găng tay đen tạo nên điểm nhấn độc đáo, giúp hình ảnh của Lan Ngọc vừa sang trọng, vừa mang hơi thở hiện đại.
Dù theo đuổi phong cách quyến rũ, cô vẫn giữ được vẻ thanh lịch, tinh tế.
Dù theo đuổi phong cách quyến rũ, cô vẫn giữ được vẻ thanh lịch, tinh tế.
Hình ảnh đầy sức hút này của Lan Ngọc còn tiếp tục nối dài chuỗi phong cách táo bạo mà nữ diễn viên đang thử nghiệm gần đây.
Hình ảnh đầy sức hút này của Lan Ngọc còn tiếp tục nối dài chuỗi phong cách táo bạo mà nữ diễn viên đang thử nghiệm gần đây.
Từ một “ngọc nữ điện ảnh” với phong cách nhẹ nhàng, cô đang dần chuyển hướng sang những thiết kế trễ ngực, cúp ngực, khoe khéo vòng một quyến rũ.
Từ một “ngọc nữ điện ảnh” với phong cách nhẹ nhàng, cô đang dần chuyển hướng sang những thiết kế trễ ngực, cúp ngực, khoe khéo vòng một quyến rũ.
Sự thay đổi này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, đồng thời cũng dành nhiều lời khen cho sự làm mới bản thân của cô.
Sự thay đổi này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, đồng thời cũng dành nhiều lời khen cho sự làm mới bản thân của cô.
Nữ diễn viên khi thì nền nã, thanh lịch trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, lúc lại đầy táo bạo, gợi cảm với trang phục xuyên thấu, cắt xẻ sâu, khoe trọn đường cong quyến rũ.
Nữ diễn viên khi thì nền nã, thanh lịch trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, lúc lại đầy táo bạo, gợi cảm với trang phục xuyên thấu, cắt xẻ sâu, khoe trọn đường cong quyến rũ.
Diện mạo mới của Ninh Dương Lan Ngọc khiến fan không tin vào mắt mình.
Diện mạo mới của Ninh Dương Lan Ngọc khiến fan không tin vào mắt mình.
Với sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh và phong cách thời trang ngày càng khác biệt, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục khẳng định sức hút khó thay thế trong showbiz Việt. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
Với sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh và phong cách thời trang ngày càng khác biệt, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục khẳng định sức hút khó thay thế trong showbiz Việt. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc #Ninh Dương Lan Ngọc gợi cảm #Ninh Dương Lan Ngọc nhan sắc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT