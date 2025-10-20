Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội ủng hộ đồng bào khắc phục bão lũ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 20/10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Sáng nay 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dự kiến kéo dài 40 ngày làm việc liên tục.
Sáng nay 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Ngày mai, chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV
Ngày 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Theo dự kiến, trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7h15', lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
