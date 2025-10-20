Hà Nội

Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội ủng hộ đồng bào khắc phục bão lũ

Trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố ủng hộ đồng bào, khắc phục bão lũ.

Thiên Tuấn
202510200855228932-z7134913179628-e39ef1e2a6e10b9763a4e88ea19ed2cd.jpg
Sáng 20/10, trước khi chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.
202510200855228619-z7134913136533-f9bd0c871324b9b9f0fb0d850642cb94.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường ủng hộ đồng báo khắc phục hậu quả bão lũ.
202510200855228932-z7134913136536-cb1a213a0720af2333e548ac4a8f960e.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ đồng bào bão lũ.
202510200855229088-z7134913223324-a22a5aa6d9d3de92fc863a891644d017.jpg
Sau khi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 10.
202510200855227838-z7134913119726-e43fae957ba9a62613d00090bf0ff122.jpg
202510200855228775-z7134913136534-0e589f49bd5b4162e9aa1eb79ffa79e2.jpg
202510200855228619-z7134913136532-c1962a784715e4f78bb9180c00dc39b3.jpg
202510200855228463-z7134913136529-fd46e3172f5e8e1e19f02bb2006d35da.jpg
202510200855229244-z7134913223326-f1d407ee4d17831774bb2e845898d94f.jpg
202510200855229557-z7134913223407-679ee49e509fa365abcb6cf23ac19ea7.jpg
202510200855227682-z7134903251739-a5116f5c2a8b4c9350b51c8aad3312f0.jpg
202510200855227525-z7134903219663-897bd61f4fc2670fd5de6e0e990e3e96.jpg
