Những ai nên tiêm vắc xin cúm mỗi năm để tránh biến chứng?

Cúm mùa không chỉ là bệnh vặt mà nhiều người thường xem nhẹ. Với một số nhóm đối tượng, virus cúm có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được tiêm phòng đầy đủ. Tiêm vắc xin cúm hàng năm được các chuyên gia y tế khuyến cáo như “lá chắn” phòng bệnh hiệu quả. Vậy ai nên được ưu tiên tiêm mỗi năm để tránh rủi ro sức khỏe?

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Cúm mùa mang lại những hiểm họa âm thầm ít ai ngờ

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, lây lan dễ dàng qua đường hô hấp, tiếp xúc giọt bắn hoặc bề mặt chứa virus. Thông thường, bệnh kéo dài 5-7 ngày, gây sốt, ho, đau họng, đau nhức cơ thể, mệt mỏi…

Nhiều người có thể khỏi cúm sau vài ngày nghỉ ngơi, tuy nhiên, với người có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh nền, cúm không chỉ dừng lại ở cảm sốt thông thường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cúm mùa có thể gây ra hàng triệu ca bệnh nặng, hàng trăm ngàn ca tử vong mỗi năm, đặc biệt ở các nhóm nguy cơ cao.

Tiêm vắc xin cúm là biện pháp dự phòng đơn giản nhưng hiệu quả

Theo các chuyên gia dịch tễ, tiêm vắc xin cúm là cách chủ động nhất để cơ thể sản sinh kháng thể, giảm khả năng mắc bệnh hoặc nếu mắc thì triệu chứng cũng nhẹ hơn, giảm nguy cơ lây lan cho người khác.

Mỗi năm, virus cúm có thể biến đổi liên tục, do đó, vắc xin cúm được khuyến cáo tiêm nhắc lại hàng năm để bảo đảm kháng thể phù hợp với chủng virus đang lưu hành.

Những nhóm cần ưu tiên tiêm vắc xin cúm hàng năm

Người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên): Người lớn tuổi có hệ miễn dịch suy yếu, sức đề kháng giảm sút nên rất dễ bị biến chứng khi mắc cúm. Viêm phổi do cúm là một trong những nguyên nhân nhập viện và tử vong hàng đầu ở nhóm này. Các chuyên gia khuyến nghị người lớn tuổi nên tiêm vắc xin cúm định kỳ, kết hợp tiêm vắc xin phế cầu nếu có chỉ định để bảo vệ hệ hô hấp tối đa.

Phụ nữ mang thai: Khi mang thai, hệ miễn dịch của người mẹ có nhiều thay đổi, dễ mắc cúm hơn và nguy cơ bệnh tiến triển nặng cũng cao hơn. Ngoài ra, cúm trong thai kỳ có thể gây sảy thai, sinh non, nhẹ cân hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thai nhi. WHO và các hiệp hội sản phụ khoa trên thế giới đều khẳng định vắc xin cúm an toàn cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là từ 3 tháng giữa trở đi.

Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi: Trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi, có nguy cơ nhập viện và biến chứng nặng do cúm cao hơn các độ tuổi khác. Cơ thể trẻ chưa có khả năng tự chống chọi tốt với virus cúm, dễ dẫn đến viêm phổi, co giật do sốt cao, mất nước. Tại nhiều quốc gia, vắc xin cúm được đưa vào lịch tiêm chủng khuyến cáo cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

Người mắc bệnh mạn tính: Những người có bệnh lý nền như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tim mạch, tiểu đường, béo phì, suy thận… dễ gặp biến chứng nặng khi nhiễm cúm. Virus cúm có thể làm bùng phát các bệnh mạn tính đang ổn định, dẫn tới nhập viện hoặc đe dọa tính mạng.

Nhân viên y tế, người làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm: Bác sĩ, y tá, người làm việc tại viện dưỡng lão, trường học, nhà trẻ, hoặc người thường xuyên chăm sóc trẻ nhỏ, người già cũng thuộc nhóm dễ phơi nhiễm virus cúm. Việc tiêm phòng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Người có nhu cầu đặc biệt: Một số nhóm khác như người chuẩn bị đi du lịch nước ngoài, người sống trong khu vực có dịch cúm, hoặc những người có nguy cơ phơi nhiễm cao (công nhân làm việc trong trang trại gia cầm) cũng được khuyến cáo nên tiêm phòng đầy đủ.

Những điều cần lưu ý khi tiêm vắc xin cúm

Thời điểm tiêm: Tốt nhất nên tiêm vắc xin cúm vào đầu mùa dịch (thường là mùa thu, đầu đông) để cơ thể có đủ thời gian sinh kháng thể bảo vệ.

Nhắc lại mỗi năm: Virus cúm biến đổi hàng năm nên tiêm nhắc lại là rất cần thiết, ngay cả khi bạn đã tiêm năm trước.

Chống chỉ định: Người từng có phản ứng dị ứng nặng với vắc xin cúm hoặc thành phần của vắc xin cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Phản ứng sau tiêm: Đa phần các phản ứng nhẹ như sưng đau chỗ tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi sẽ tự hết sau 1-2 ngày.

Tiêm vắc xin cúm là bảo vệ bản thân và cộng đồng

Tiêm vắc xin cúm không chỉ là biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn là hành động thiết thực để ngăn chặn virus cúm lây lan trong cộng đồng. Việc chủ động tiêm phòng giúp giảm tải cho hệ thống y tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều dịch bệnh có thể bùng phát đồng thời.

Nếu bạn, người thân thuộc nhóm nguy cơ hoặc chưa rõ có cần tiêm vắc xin cúm hay không, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn kịp thời và tiêm đúng lịch. Chủ động phòng ngừa cúm mùa, chủ động giữ sức khỏe.