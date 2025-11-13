Nhổ răng tại phòng khám tư, răng rơi vào phế quản trẻ 8 tuổi

Giật mình vì viêm phổi kéo dài do răng trú ngụ trong phế quản

Một trường hợp hy hữu nhưng vô cùng nguy hiểm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương phát hiện khi tiếp nhận bệnh nhi 8 tuổi vào viện trong tình trạng ho kéo dài gần 1 tháng, 5 ngày gần đây trẻ mệt nhiều, ho đờm, ăn uống kém.

Thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cho thấy bé bị viêm phổi nặng, cần nhập viện điều trị và kiểm tra chuyên sâu.

Phim CT ngực – Sự thật khiến gia đình “giật mình”. Kết quả chụp CT ngực ghi nhận dị vật có hình dạng giống răng nằm ở phế quản phải.

Bé được chỉ định nội soi phế quản để gắp dị vật. Dị vật gây bít tắc hoàn toàn khẩu kính phế quản trung gian, khiến niêm mạc phế quản xung huyết, phù nề – lý giải vì sao bé ho kéo dài, mệt mỏi và viêm phổi tái diễn. Sau khi lấy ra, dị vật được xác định chính xác là một chiếc răng.

Hình ảnh chiếc răng trên phim chụp - Ảnh BVCC

Chiếc răng từ đâu đến?

Gia đình chia sẻ, khoảng 1 tháng trước, bé được đưa đi nhổ răng tại một phòng khám tư gần nhà. Trong quá trình nhổ, chiếc răng rơi vào khoang miệng, bé vô tình nuốt và có cơn ho mạnh. Tuy nhiên, người thực hiện nhổ răng đã trấn an rằng “không sao, có thể về được”.

Sau đó, bé bắt đầu ho dai dẳng, càng ngày càng mệt, ăn uống giảm… đến khi nhập viện mới phát hiện dị vật nằm trong đường thở.

Chiếc răng được lấy ra từ phế quản bệnh nhi - Ảnh BVCC

Cảnh báo đến các bậc phụ huynh

Đây là một trong nhiều trường hợp dị vật đường thở bị bỏ sót và dẫn đến viêm phổi kéo dài, tắc nghẽn phế quản, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Nếu trẻ có biểu hiện sau sau khi nhai – nuốt – chơi – ăn: Ho sặc mạnh đột ngột; Khò khè kéo dài; Ho kéo dài nhiều tuần; Mệt mỏi, ăn uống kém; Viêm phổi dai dẳng, điều trị không dứt... hãy đưa trẻ đi kiểm tra chuyên khoa ngay, đặc biệt là tại cơ sở uy tín có đầy đủ phương tiện chẩn đoán hình ảnh và nội soi phế quản.