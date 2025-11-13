Hà Nội

Sống Khỏe

Nhổ răng tại phòng khám tư, răng rơi vào phế quản trẻ 8 tuổi

Bé trai 8 tuổi ho kéo dài, mệt mỏi suốt 1 tháng, bác sĩ phát hiện dị vật là một chiếc răng trong phế quản.

Thúy Nga

Giật mình vì viêm phổi kéo dài do răng trú ngụ trong phế quản

Một trường hợp hy hữu nhưng vô cùng nguy hiểm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương phát hiện khi tiếp nhận bệnh nhi 8 tuổi vào viện trong tình trạng ho kéo dài gần 1 tháng, 5 ngày gần đây trẻ mệt nhiều, ho đờm, ăn uống kém.

Thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cho thấy bé bị viêm phổi nặng, cần nhập viện điều trị và kiểm tra chuyên sâu.

Phim CT ngực – Sự thật khiến gia đình “giật mình”. Kết quả chụp CT ngực ghi nhận dị vật có hình dạng giống răng nằm ở phế quản phải.

Bé được chỉ định nội soi phế quản để gắp dị vật. Dị vật gây bít tắc hoàn toàn khẩu kính phế quản trung gian, khiến niêm mạc phế quản xung huyết, phù nề – lý giải vì sao bé ho kéo dài, mệt mỏi và viêm phổi tái diễn. Sau khi lấy ra, dị vật được xác định chính xác là một chiếc răng.

rang.png
Hình ảnh chiếc răng trên phim chụp - Ảnh BVCC

Chiếc răng từ đâu đến?

Gia đình chia sẻ, khoảng 1 tháng trước, bé được đưa đi nhổ răng tại một phòng khám tư gần nhà. Trong quá trình nhổ, chiếc răng rơi vào khoang miệng, bé vô tình nuốt và có cơn ho mạnh. Tuy nhiên, người thực hiện nhổ răng đã trấn an rằng “không sao, có thể về được”.

Sau đó, bé bắt đầu ho dai dẳng, càng ngày càng mệt, ăn uống giảm… đến khi nhập viện mới phát hiện dị vật nằm trong đường thở.

chiec-rang-1.png
Chiếc răng được lấy ra từ phế quản bệnh nhi - Ảnh BVCC

Cảnh báo đến các bậc phụ huynh

Đây là một trong nhiều trường hợp dị vật đường thở bị bỏ sót và dẫn đến viêm phổi kéo dài, tắc nghẽn phế quản, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Nếu trẻ có biểu hiện sau sau khi nhai – nuốt – chơi – ăn: Ho sặc mạnh đột ngột; Khò khè kéo dài; Ho kéo dài nhiều tuần; Mệt mỏi, ăn uống kém; Viêm phổi dai dẳng, điều trị không dứt... hãy đưa trẻ đi kiểm tra chuyên khoa ngay, đặc biệt là tại cơ sở uy tín có đầy đủ phương tiện chẩn đoán hình ảnh và nội soi phế quản.

Khi đưa trẻ đi nhổ răng hoặc làm thủ thuật răng miệng:

- Lựa chọn cơ sở an toàn, bác sĩ có chuyên môn.

- Phải được kiểm soát đường thở trong lúc nhổ răng.

- Nếu trẻ nuốt, sặc, ho mạnh trong quá trình nhổ răng → cần kiểm tra ngay, không được chủ quan.

- Tuyệt đối không tin vào lời trấn an nếu không có kiểm chứng chuyên môn.

- Một chiếc răng nhỏ nhưng có thể gây hậu quả lớn nếu lọt vào đường thở.

#Dị vật đường thở nguy hiểm #Viêm phổi kéo dài do dị vật #Chẩn đoán hình ảnh trong y học #Nguy cơ từ thủ thuật nha khoa #Cảnh báo cho phụ huynh #Xử trí dị vật đường thở

Viêm phổi kéo dài do hạt hồng xiêm mắc sâu ở thùy dưới phổi phải

Nhiều ca hóc, sặc dị vật đường thở đến viện muộn đã gặp biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới chức năng hô hấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã thành công lấy hạt hồng xiêm mắc sâu trong thùy phổi bệnh nhân và đưa ra cảnh báo về dị vật đường thở ở người lớn.

Theo đó, bệnh nhân nữ 67 tuổi nhập viện vì ho kéo dài, đau ngực âm ỉ. Qua nội soi phế quản, các bác sĩ tại khoa Thăm dò chức năng - Nội soi đã phát hiện một hạt hồng xiêm mắc sâu ở thùy dưới phổi phải, gây tắc nghẽn và viêm phổi kéo dài. Nhờ can thiệp nội soi phế quản, dị vật được lấy ra an toàn và bệnh nhân hồi phục tốt.

Bé 13 tuổi nguy hiểm tính mạng vì đinh ghim sắc nhọn rơi vào đường thở

Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện thành công ca nội soi phế quản gắp đinh ghim dài 2,5 cm mắc sâu trong phế quản của bé trai.

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã xử trí thành công trường hợp bệnh nhi P. T. T. P (13 tuổi, Hà Nội) bị dị vật đinh ghim sắc nhọn mắc sâu trong đường thở, sau khi trẻ vô tình hít phải khi đang ngậm trong lúc xem điện thoại.

Theo gia đình, tối ngày 13/10/2025, bé P. vừa ngồi xem điện thoại vừa ngậm chiếc đinh ghim bảng dài khoảng 2,5 cm. Trong lúc cười lớn, chiếc đinh bất ngờ rơi vào họng khiến bé ho sặc sụa, khó thở và cảm giác vướng ở ngực, nói khó. Gia đình hốt hoảng đưa trẻ tới bệnh viện gần nhà.

Người phụ nữ 57 tuổi hóc dị vật hạt kha tử gây tắc đường thở

Các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy vừa nội soi phế quản thành công gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.

Người bệnh là bà N.T.H (57 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực sau khi nuốt phải hạt kha tử kích thước khoảng 1cm. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật nằm tại phế quản gốc phải, sát vị trí phân nhánh phức tạp, gây bít tắc hoàn toàn đường thở.

Ê-kíp của bác sĩ CKI Phạm Thị Út Trang – Phó Trưởng Khoa Nội hô hấp đã phối hợp với bác sĩ gây mê hồi sức đã nhanh chóng tiến hành nội soi phế quản ống mềm, phát hiện dị vật góc cạnh khoảng 1cm là hạt kha tử hình bầu dục, bề mặt trơn nhẵn, hai đầu nhọn nằm chắn, gây bít tắc trong lòng phế quản gốc phải, ngay sát vị trí chia nhánh phế quản phân thùy - khu vực giải phẫu hẹp, góc rẽ nhánh phức tạp khiến việc gắp dị vật gặp khó khăn. Ê-kíp nội soi can thiệp đã khéo léo tiếp cận và thành công gắp dị vật ra khỏi lòng phế quản bệnh nhân. Sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, thở dễ dàng, không còn cảm giác tức ngực, được xuất viện sau 24h theo dõi.

