Nhờ netizen xóa người phía sau, ca sĩ Anh Tú nhận kết quả 'cười xỉu'

Làn da hoàn hảo, thần thái 'nàng thơ' vạn người mê của Lyly
Mới đây, ca sĩ - nhạc sĩ Lyly khiến người hâm mộ xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh chân dung cận cảnh, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp ngọt ngào và gương mặt thanh tú.
Hot face sao Việt: LyLy diện thiết kế táo bạo trên sân khấu
LyLy mặc trang phục đỏ rực, thiết kế táo bạo trên sân khấu. Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng ảnh tạo dáng gợi cảm.
