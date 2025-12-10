Hà Nội

Giải trí

Nhờ netizen xóa người phía sau, ca sĩ Anh Tú nhận kết quả 'cười xỉu'

Ca sĩ Anh Tú nhờ netizen “ra tay” xoá người thừa giúp mình. Chỉ sau vài giờ, loạt phiên bản chỉnh sửa “cười xỉu” đã xuất hiện với đủ phong cách.

Thiên Anh
g1.jpg
Mới đây, ca sĩ Anh Tú gây bão mạng khi đăng tải bức ảnh chụp cùng LyLy nhưng phía sau vô tình xuất hiện một người lạ, khiến khung hình kém hoàn hảo. Không ngần ngại, Anh Tú nhờ cư dân mạng “ra tay” xoá người thừa giúp mình.
g2.jpg
Và như một điều tất yếu, chỉ sau vài giờ, loạt phiên bản chỉnh sửa “cười xỉu”, “đi vào lòng đất” đã xuất hiện với đủ phong cách từ hài hước đến siêu thực.
g3.jpg
Dù nhận cái kết không lường trước, Anh Tú vẫn vui vẻ chia sẻ những thành phẩm của netizen, khiến cộng đồng mạng được dịp giải trí.
g4.jpg
Điều khiến dân mạng chú ý hơn cả là Anh Tú – LyLy trông quá đẹp đôi trong khung hình, bất kể phiên bản photoshop có “tấu hài” đến đâu.
g5.jpg
Điều đáng nói, dù bức ảnh đã bị chỉnh sửa đủ kiểu, nhưng khoảnh khắc Anh Tú đứng cạnh LyLy lại trở thành tâm điểm. Cả hai trông vô cùng tự nhiên, tươi tắn và ăn ý – đúng chuẩn “couple vibe”.
g6.jpg
Chính thái độ thoải mái và vui vẻ của Anh Tú khi nhờ dân mạng chỉnh ảnh, cùng việc LyLy cũng tương tác đầy tinh nghịch trên mạng xã hội, tiếp tục khiến cư dân mạng “xỉu up xỉu down” vì độ dễ thương của cặp đôi.
g7.jpg
Anh Tú và LyLy là một trong những cặp đôi được fan đẩy thuyền mạnh nhất V-Pop suốt những năm qua.
g8.jpg
Anh Tú và Lyly vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020 sau những màn hợp tác âm nhạc ăn ý. Được khán giả đặt biệt danh “cặp đôi hàng xóm” vì… sống gần nhà nhau.
g9.jpg
Cặp đôi showbiz này thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đồng hành trong công việc lẫn đời sống. Những cử chỉ thân mật như ôm eo, dựa vai, vuốt tóc, nắm tay nhiều lần gây “sốt” cộng đồng mạng.
g10.jpg
Không ít lần cư dân mạng “soi” được dấu hiệu cho thấy hai người có thể đang sống chung nhà, dù họ luôn khéo léo né tránh việc xác nhận.
