Nhiều hang động mới vừa được phát hiện ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Các chuyên gia khảo sát vừa phát hiện 26 hang động mới, mở rộng thêm 3 hang cũ, với tổng chiều dài hơn 13.600m tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 24/4, Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố hang động mới và tiềm năng phát triển du lịch của khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những khu vực có giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học, được UNESCO 3 lần ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới.

Để có được những thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp bền bỉ của các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu và các đoàn thám hiểm trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, từ năm 1990 đến nay VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và các chuyên gia đến từ Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác khảo sát, nghiên cứu về hang động vùng di sản.

Toàn cảnh hội nghị.

Được biết, qua hơn 30 năm khảo sát và nghiên cứu trên khu vực núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, các nhà thám hiểm không ngừng khám phá, mở rộng hiểu biết về hệ thống hang động nơi đây.

Đến nay, đã xác định được 7 khu vực hang động chính, trong đó có 3 hệ thống lớn gồm: hệ thống Phong Nha, hệ thống Vòm và hệ thống Nước Moọc.

Tổng số hang động được ghi nhận là hơn 472 hang, với tổng chiều dài khảo sát trên 254km, đưa khu vực này trở thành một trong những vùng karst có hệ thống hang động phong phú và độc đáo bậc nhất thế giới, được mệnh danh là “Vương quốc hang động”.

Đợt khảo sát năm 2026 triển khai từ ngày 21/3 đến 11/4, với sự tham gia của 10 chuyên gia hang động Anh, do ông Limbert Howard John cùng đội ngũ hướng dẫn viên, porter và người dân địa phương hỗ trợ hậu cần triển khai.

Phạm vi khảo sát trải rộng tại nhiều khu vực thuộc Vườn quốc gia và các địa bàn liên quan, gồm các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn.

Kết quả khảo sát ghi nhận 29 hang động, trong đó có 26 hang mới và phần mở rộng của 3 hang cũ, với tổng chiều dài hơn 13.600m.

Nhiều hang có quy mô lớn và giá trị khoa học cao được phát hiện, tiêu biểu như hang Thiên Cung dài 4.206m – dài nhất trong đợt khảo sát, được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt về khoa học và tiềm năng khai thác; hang Nước Lặn dài 2.721m; hang Má Dơm dài 1.257m; hang Chả Nghéo dài 583m.

Một số hang có độ sâu đáng kể như hang Má Dơm (-102 m) và hang Tru (-68 m), góp phần làm rõ hơn cấu trúc địa chất đặc trưng của khu vực.

Đáng chú ý, tại khu vực phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2 thuộc xã Kim Điền, hang Chả Nghéo được xác định có cấu trúc phức tạp với cửa dạng giếng đứng, thác nước và dòng suối ngầm phía dưới, chưa được khảo sát hết, cho thấy tiềm năng hình thành hệ thống hang động quy mô lớn.

Trong khi đó, tại thung lũng Sinh Tồn, hang Thiên Cung được nhận định là tuyến dòng chảy cổ của sông Hang Tối, có mối liên kết thủy văn với sông Chày và sở hữu nhiều thạch nhũ giá trị.

Tại xã Kim Phú, đoàn khảo sát phát hiện chuỗi 3 hang có suối ngầm phía sau hang Rục Mòn, trong đó một hang có tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm. Hang Mò Roọ dài khoảng 500m, có cảnh quan đẹp, thuận lợi cho tiếp cận và tổ chức khai thác du lịch.

Ngoài ta, tại khu vực Tân Thành và Tuyên Lâm, hang Nước Lặn được ghi nhận có dòng chảy theo mùa, dù tại thời điểm khảo sát hang ở trạng thái khô.

“Nhiều hang động mới, các tuyến khảo sát mới cùng những giá trị địa chất, địa mạo và tài nguyên du lịch đặc sắc được phát hiện, góp phần làm phong phú thêm tiềm năng của Vườn quốc gia…”, ông Phạm Hồng Thái, nhấn mạnh.