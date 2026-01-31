HOT VIDEO
Nhất Thành Công bắt tay Thuận Hoà tại Thủy lợi Miền Nam
Việc hai nhà thầu liên tục xuất hiện cùng nhau trong vai trò đối tác liên danh tại các gói thầu thủy lợi đặt ra nhiều suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất.
Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà trúng 14/15 gói thầu năm 2025
Với lịch sử trúng thầu dày đặc, Thuận Hoà đang cho thấy vị thế "áp đảo" tại các gói thầu thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận.
Ba nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu cống Giồng Trôm, ưu thế nghiêng về giá
Với mức giá dự thầu sát nút, Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long đã vượt qua Duy Kha và Cadaco để giành quyền thi công hạng mục cửa cống Giồng Trôm.
Bệnh viện Trung ương Huế cấm thầu 3 năm Công ty Vươn Thịnh vì gian lận hồ sơ
Phát hiện hành vi cung cấp tài liệu sai lệch, Bệnh viện Trung ương Huế đã quyết định cấm thầu 3 năm đối với Công ty Vươn Thịnh ngay khi công bố kết quả.
Đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật, Minh Tường Phát trúng thầu ở Đồng Tháp
Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.
Bài học từ gói thầu hiệu chuẩn thiết bị tại CDC Tây Ninh
Dù trúng thầu với giá giảm 50%, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ vừa bị CDC Tây Ninh chấm dứt hợp đồng do không đảm bảo năng lực thực hiện.
Công ty Cao Đại Minh trúng gói thầu kè suối Brun 4 với giá 3,3 tỷ đồng
Tại gói thầu xây lắp kè chống sạt lở 3,3 tỷ đồng do Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 3 làm chủ đầu tư, Công ty Cao Đại Minh là cái tên duy nhất trúng thầu.
Gói thầu thiết bị tại trường mầm non ở Đồng Nai lộ diện liên danh trúng thầu
Liên danh Phước Thịnh - Phú Bình An đã giành quyền cung ứng thiết bị cho dự án giáo dục tại phường Hố Nai, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất.
Gói thầu thi công Đường GTNT thôn Tân Lạc 1 về tay Nguyễn Lợi
Vượt qua đối thủ nhờ tỷ lệ tiết kiệm 14,4%, Công ty Nguyễn Lợi đã được phê duyệt thực hiện gói thầu thi công đường giao thông nông thôn tại xã Đinh Lạc.
Nhà thầu An Nhơn rút lui, Cơ điện Toàn Năng được phê duyệt gói thầu hơn 8 tỷ
Sau khi nhà thầu xếp hạng nhất từ chối, Công ty Cơ điện Toàn Năng đã được phê duyệt thực hiện dự án lưới điện tại khu vực Đồng Xuân với giá hơn 8,6 tỷ đồng.