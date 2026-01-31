Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ba nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu cống Giồng Trôm, ưu thế nghiêng về giá

Video

Ba nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu cống Giồng Trôm, ưu thế nghiêng về giá

Với mức giá dự thầu sát nút, Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long đã vượt qua Duy Kha và Cadaco để giành quyền thi công hạng mục cửa cống Giồng Trôm.

#gói thầu #cống Giồng Trôm #Thiết bị Cơ khí Nam Long #Duy Kha #Cadaco #xây dựng

Bài liên quan

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT