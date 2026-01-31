HOT VIDEO
Ba nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu cống Giồng Trôm, ưu thế nghiêng về giá
Với mức giá dự thầu sát nút, Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long đã vượt qua Duy Kha và Cadaco để giành quyền thi công hạng mục cửa cống Giồng Trôm.
Bệnh viện Trung ương Huế cấm thầu 3 năm Công ty Vươn Thịnh vì gian lận hồ sơ
Phát hiện hành vi cung cấp tài liệu sai lệch, Bệnh viện Trung ương Huế đã quyết định cấm thầu 3 năm đối với Công ty Vươn Thịnh ngay khi công bố kết quả.
Đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật, Minh Tường Phát trúng thầu ở Đồng Tháp
Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.
Bài học từ gói thầu hiệu chuẩn thiết bị tại CDC Tây Ninh
Dù trúng thầu với giá giảm 50%, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ vừa bị CDC Tây Ninh chấm dứt hợp đồng do không đảm bảo năng lực thực hiện.
Công ty Cao Đại Minh trúng gói thầu kè suối Brun 4 với giá 3,3 tỷ đồng
Tại gói thầu xây lắp kè chống sạt lở 3,3 tỷ đồng do Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 3 làm chủ đầu tư, Công ty Cao Đại Minh là cái tên duy nhất trúng thầu.
Gói thầu thiết bị tại trường mầm non ở Đồng Nai lộ diện liên danh trúng thầu
Liên danh Phước Thịnh - Phú Bình An đã giành quyền cung ứng thiết bị cho dự án giáo dục tại phường Hố Nai, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất.
Gói thầu thi công Đường GTNT thôn Tân Lạc 1 về tay Nguyễn Lợi
Vượt qua đối thủ nhờ tỷ lệ tiết kiệm 14,4%, Công ty Nguyễn Lợi đã được phê duyệt thực hiện gói thầu thi công đường giao thông nông thôn tại xã Đinh Lạc.
Nhà thầu An Nhơn rút lui, Cơ điện Toàn Năng được phê duyệt gói thầu hơn 8 tỷ
Sau khi nhà thầu xếp hạng nhất từ chối, Công ty Cơ điện Toàn Năng đã được phê duyệt thực hiện dự án lưới điện tại khu vực Đồng Xuân với giá hơn 8,6 tỷ đồng.
Năng lực của Liên danh Thạnh Hưng Thành trúng gói thầu 14,8 tỷ tại Tây Ninh
Dự án đường Mỹ Yên – Tân Bửu vừa ghi nhận liên danh Công ty Thạnh Hưng Thành và Công ty 622 trúng thầu thi công xây dựng sau khi vượt qua đối thủ về năng lực.
Ai đứng sau gói thầu 54 tỷ đồng gây ùn tắc Đường Lò Lu?
Vượt qua hai đối thủ nặng ký, Liên danh Đường Lò Lu đã chính thức trúng gói thầu XL5 thuộc dự án nâng cấp đường Lò Lu với giá trị sát nút giá dự toán công bố.