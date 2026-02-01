Hà Nội

Phạm Gia - Toàn Thắng trúng gói thầu 10 tỷ tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp khi Phạm Gia - Toàn Thắng giành hợp đồng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.

#gói thầu #đắk lắk #phạm gia #toàn thắng #thiết bị #giá trị

