Bài học từ gói thầu hiệu chuẩn thiết bị tại CDC Tây Ninh

Dù trúng thầu với giá giảm 50%, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ vừa bị CDC Tây Ninh chấm dứt hợp đồng do không đảm bảo năng lực thực hiện.

