Công ty Cao Đại Minh trúng gói thầu kè suối Brun 4 với giá 3,3 tỷ đồng

Tại gói thầu xây lắp kè chống sạt lở 3,3 tỷ đồng do Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 3 làm chủ đầu tư, Công ty Cao Đại Minh là cái tên duy nhất trúng thầu.

#Cao Đại Minh #kè suối Brun 4 #gói thầu #xây dựng #Cát Tiên

