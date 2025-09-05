Hà Nội

Xã hội

Nhặt được điện thoại, học sinh ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Vô tình nhặt được chiếc điện thoại trên đường, em Bùi Đức Thành Danh (11 tuổi, Hà Tĩnh) liền mang đến trụ sở công an xã nhờ tìm người trả lại.

Hạo Nhiên

Ngày 5/9, thông tin từ Công an phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng em Bùi Đức Thành Danh (học sinh lớp 6B, Trưởng Tiểu học và THCS Đậu Liêu) trả lại chiếc điện thoại cho người dân đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 15h, ngày 04/9, trên đường đi học trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua Tổ dân phố 4 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh), em Bùi Đức Thành Danh, vô tình nhặt được 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung.

68ba559b67753.jpg
Bà Phạm Thị Cúc vui mừng khi nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Ngay lập tức, em Danh đã mang đến Trụ sở Công an phường Nam Hồng Lĩnh để nhờ lực lượng Công an trả lại cho người đánh rơi.

Chiều cùng ngày, Công an phường Nam Hồng Lĩnh đã tiến hành xác minh và trả lại chiếc điện thoại nói trên cho bà Phạm Thị Cúc (SN: 1958, Tổ dân phố 5 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Nhận lại được tài sản, bà Cúc bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến em Danh và lực lượng Công an đã giúp mình tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
#Học sinh #nhặt được #điện thoại #trả lại #Công an #Hà Tĩnh

