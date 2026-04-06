Nhật Bản ngừng cuộc thi thơ Yokai vì AI

Cuộc thi thơ Yokai Senryu tại Tottori kết thúc sau 20 năm vì giám khảo không thể phân biệt thơ do con người sáng tác và thơ do AI tạo ra.

Thiên Trang (TH)
Cuộc thi thơ Yokai Senryu được tổ chức từ năm 2006 nhằm quảng bá hình ảnh “thị trấn Yokai” ở Sakaiminato, tỉnh Tottori. (Ảnh: news.tv-asahi.co.jp)
Sau 20 năm, ban tổ chức tuyên bố kết thúc vì khó phân biệt thơ người viết và thơ AI. (Ảnh: Mainichi)
Ông Toyohiro Yuki, người đứng đầu Hiệp hội Du lịch Sakaiminato, tỉnh Tottori, cho biết nhiều bài dự thi có cùng mô típ, cách diễn đạt giống nhau, gây nghi ngờ về nguồn gốc. (Ảnh: Kanpai Japan
Giám đốc Tsuyoshi Furuhashi khẳng định AI không xấu, nhưng xã hội thiếu quy tắc rõ ràng nên quyết định dừng lại.
Ban tổ chức cân nhắc biến sự kiện thành hoạt động trực tiếp tại Sakaiminato để người tham gia sáng tác ngay tại chỗ.
Trong khi đó, một số cuộc thi khác ở Nhật cấm AI, còn tỉnh Saga lại cho phép AI tham gia sáng tác thơ senryu.
Giới chuyên gia nhận định AI có thể tạo ra haiku và senryu độc đáo, nhưng thơ con người vẫn truyền tải cảm xúc tốt hơn.
Việc ngừng cuộc thi Yokai Senryu cho thấy thách thức lớn khi AI ngày càng tiến gần đến khả năng sáng tạo nghệ thuật.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
