Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đồng sáng lập Supermicro vướng bê bối chip AI

Số hóa - Xe

Yih-Shyan “Wally” Liaw, đồng sáng lập Supermicro, bị bắt vì buôn lậu 2,5 tỷ USD máy chủ trang bị chip Nvidia sang Trung Quốc.

Thiên Trang (TH)
Cơ quan chức năng Mỹ vừa bắt giữ Yih-Shyan “Wally” Liaw, Phó chủ tịch cấp cao của Supermicro. Ông bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu thiết bị máy chủ AI trị giá hàng tỷ USD.
Theo cáo trạng, nhóm của Liaw lập công ty vỏ bọc tại Đông Nam Á để lách luật xuất khẩu. Họ đã đưa thành công lượng máy chủ trị giá 2,5 tỷ USD sang Trung Quốc.
Đỉnh điểm là mùa xuân 2025, khi 510 triệu USD phần cứng được tẩu tán chỉ trong ba tuần. Các giao dịch được điều phối bí mật qua ứng dụng nhắn tin mã hóa. (Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ)
Để qua mặt kiểm toán, nhóm này chế tạo hàng ngàn máy chủ giả đặt tại kho. Đây là màn kịch tinh vi nhằm che giấu việc hàng thật đã bị chuyển đi.(Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ)
Camera giám sát ghi lại cảnh nghi phạm dùng máy sấy tóc làm chảy keo, tráo nhãn seri từ máy thật sang máy giả. Thủ thuật thủ công này giúp họ nhiều lần qua mặt kiểm toán viên.
Tuy nhiên, hành vi cuối cùng cũng bị phát hiện. Liaw cùng đồng phạm đối mặt mức án lên tới 30 năm tù giam liên bang vì vi phạm luật xuất khẩu.
Vụ bê bối khiến cổ phiếu Supermicro mất 12% ngay sau khi lệnh bắt giữ công bố. Công ty đã cho các nhân viên liên quan nghỉ phép và chấm dứt hợp tác với nhà thầu.
Cú ngã ngựa này không chỉ làm tổn hại uy tín Supermicro mà còn phơi bày góc khuất khốc liệt trong cuộc chiến giành giật sức mạnh AI toàn cầu.
#Supermicro #buôn lậu #chip AI #Nvidia #trung quốc #công nghệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT