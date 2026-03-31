Google Dịch mang dịch trực tiếp lên iOS

Người dùng iPhone nay có thể trải nghiệm dịch thuật thời gian thực qua Google Dịch, hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ nhờ sức mạnh AI Gemini.

Thiên Trang (TH)
Google vừa tung bản cập nhật lớn cho ứng dụng Google Dịch, mang tính năng Live Translate lên iOS.
Người dùng chỉ cần iPhone và tai nghe bất kỳ để biến thiết bị thành phiên dịch viên cá nhân.
Tính năng này trước đây chỉ có trên Android, nay mở rộng sang nhiều quốc gia du lịch phổ biến. (Ảnh: iGeeksBlog)
Live Translate sử dụng AI Gemini để tái tạo giọng điệu, nhịp độ và cảm xúc tự nhiên của người nói.
Hệ thống hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, giúp người dùng nắm bắt trọn vẹn ngữ cảnh trong hội thoại thực tế.
Việc kích hoạt rất đơn giản: mở Google Dịch, chọn biểu tượng Live Translate và đeo tai nghe.
Song song, Google cũng ra mắt Search Live, cho phép dùng camera trò chuyện trực tiếp với AI.
Với hai tính năng mới, Google biến smartphone thành công cụ AI đa giác quan, phá vỡ mọi rào cản ngôn ngữ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
