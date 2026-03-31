Owlcat Games thừa nhận dùng AI khi làm game

Owlcat Games xác nhận có dùng AI sinh tạo trong quá trình phát triển The Expanse: Osiris Reborn, nhưng khẳng định sản phẩm cuối do con người tạo ra.

Thiên Trang (TH)
Owlcat Games vừa xác nhận sử dụng công cụ AI sinh tạo khi phát triển tựa game The Expanse: Osiris Reborn.
Studio nổi tiếng với Pathfinder: Kingmaker và Warhammer 40,000: Rogue Trader cho biết AI chỉ dùng ở giai đoạn thử nghiệm.
Katharina Popp, quản lý PR của Owlcat, khẳng định AI không tạo ra bất kỳ tài sản nào xuất hiện trong phiên bản cuối.
AI được dùng để thử nghiệm kỹ thuật như chuyển hình 2D sang 3D hoặc thay đổi màu sắc nhằm rút ngắn vòng lặp phát triển.
Studio nhấn mạnh không dùng AI để viết nội dung hay thay thế diễn viên lồng tiếng, mọi tài sản cuối đều do con người tạo.
Trang Steam của game hiện chưa công bố việc dùng GenAI, dù quy định yêu cầu minh bạch cả trong giai đoạn phát triển.
Sự việc gợi nhớ đến Crimson Desert, nơi tài sản tạo bằng AI bị phát hiện ngay sau khi game ra mắt.
Owlcat khẳng định mục tiêu là tối ưu quy trình, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tính sáng tạo từ đội ngũ phát triển.
