Vỉa hè Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, người đi bộ 'chật vật' di chuyển

Vỉa hè đường 70 qua khu Bệnh viện 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Đông) xuống cấp, bong tróc sụt lún, gây khó khăn và mất an toàn cho người đi bộ.

Vỉa hè đường 70, đoạn qua khu vực Bệnh viện 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia và Học viện Quân y (phường Hà Đông, Hà Nội) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, bong tróc và sụt lún nhiều vị trí, gây khó khăn cho người đi bộ.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn vỉa hè đã vỡ nát, gạch lát bong lên để lộ nền đất đá lồi lõm, tạo thành những “ổ gà” ngay trên lối đi bộ. Khu vực này cũng xuất hiện nhiều hố sụt, gây mất an toàn cho người dân khi di chuyển, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Đây là tuyến đường có mật độ người qua lại lớn do tập trung nhiều cơ sở y tế tuyến cuối. Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp kéo dài khiến nhiều người buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ hư hỏng do thời gian, một số khu vực còn bị ảnh hưởng bởi phương tiện thường xuyên leo lề, dừng đỗ đón trả khách, khiến lớp gạch lát càng bị phá vỡ nghiêm trọng hơn.

Tại khu vực điểm dừng xe buýt, vỉa hè bong tróc khiến việc lên xuống xe gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với người già và bệnh nhân. Nhiều thời điểm cao điểm, người đi bộ phải đứng tràn xuống lòng đường do không còn đủ không gian di chuyển.

Liên quan đến phản ánh của người dân, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hà Đông cho biết đơn vị đã kiểm tra hiện trạng và đề xuất phương án cải tạo, lát lại vỉa hè tại các vị trí hư hỏng. Dự kiến việc sửa chữa sẽ được triển khai trong quý II/2026.