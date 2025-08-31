Hà Nội

Đời sống

Nhẫn cưới tưởng bình thường, hóa ra là dấu hiệu phản bội chồng giấu kín

Một chiếc nhẫn tưởng chừng nhỏ bé lại phơi bày sự giấu giếm, khiến niềm tin trong hôn nhân của tôi chao đảo.

Giang Thu

Mọi chuyện bắt đầu từ một mùa hè cách đây bốn năm, trong một quán cà phê nhỏ. Tôi chỉ muốn tránh cơn mưa bất chợt, không ngờ cuộc gặp tình cờ đã mở ra một hành trình tình cảm dài hơi. Chồng tôi khi đó vô tình lấy nhầm dây sạc điện thoại của tôi. Một câu chuyện nhỏ, tưởng chừng chẳng có gì, lại trở thành bước ngoặt khiến chúng tôi gắn bó với nhau.

Ban đầu, chúng tôi chỉ quen nhau xã giao. Nhưng sau vài tháng, anh bày tỏ muốn tìm hiểu nghiêm túc. Anh không ngại chia sẻ rằng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, đã có con riêng và hiện tại sống độc lập. Tôi nhìn thấy ở anh sự chững chạc, điềm tĩnh một điểm cộng khiến tôi tin tưởng và quyết định tiến tới hôn nhân.

Ảnh minh họa

Trong hai năm đầu chung sống, chồng tôi gần như hoàn hảo. Anh luôn chu toàn, hiền lành, chưa từng khiến tôi phải tức giận. Lương tháng đều đưa đầy đủ, chăm sóc con cái và gia đình chu đáo, đối xử công bằng với nội ngoại hai bên. Với tôi, anh là người đàn ông tốt, chỉ cần anh chung thủy là đủ.

Thế nhưng, niềm tin ấy đã bị lung lay chỉ vì một chiếc nhẫn. Vào đúng ngày sinh nhật tôi gần đây, khi lau người cho chồng sau khi anh uống rượu say, tôi phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay anh không phải nhẫn cưới mà tôi đã trao trong hôn lễ. Chi tiết khắc trên bề mặt khác hoàn toàn, dù nhìn qua có vẻ giống nhẫn cưới thông thường.

Cảm giác bàng hoàng, thất vọng tràn ngập. Tôi luôn tin tưởng chồng, chưa bao giờ kiểm tra đồ đạc hay mối quan hệ của anh, nhưng giờ đây, sự thật phơi bày qua chiếc nhẫn và những tin nhắn từ mẹ chồng đã khiến tôi nhận ra mình bị qua mặt. Chồng tôi đã làm mất nhẫn cưới thật, nhưng thay vì thẳng thắn nói, anh lại quay về nhà bố mẹ lấy nhẫn cũ của vợ trước đeo và mẹ chồng chính là người bày kế “trộm long tráo phụng” để che giấu.

Tôi từng nghĩ, nếu chuyện chỉ là mất nhẫn và anh làm lại cái mới, có lẽ mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi biết anh vẫn thản nhiên đeo nhẫn cũ bên cạnh tôi mỗi ngày, nỗi đau và cảm giác bị phản bội càng trở nên sâu sắc.

Niềm tin trong hôn nhân dù sâu nặng đến đâu cũng cần sự trung thực và minh bạch. Một món đồ tưởng chừng nhỏ bé, nhưng nếu che giấu sự thật, có thể khiến tình cảm bấy lâu bị lung lay.

