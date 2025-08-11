Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Giữ lửa hôn nhân giữa những cám dỗ đời thường

Hôn nhân hiện đại dễ bị lung lay bởi những cám dỗ bên ngoài. Giữ gìn hạnh phúc cần sự tỉnh táo và thấu hiểu từ cả hai phía.

Trương Hiền

Trong cuộc sống hiện đại, khi các mối quan hệ xã hội ngày càng rộng mở, hôn nhân cũng đối mặt với nhiều thách thức hơn, đặc biệt là những cám dỗ từ bên ngoài. Sự hấp dẫn của những điều mới lạ, thiếu giao tiếp trong đời sống vợ chồng, hoặc áp lực cuộc sống dễ khiến người trong cuộc xao lòng.

Giữ gìn hôn nhân trước những cám dỗ không phải là chuyện của riêng một người, mà cần sự đồng lòng từ cả hai phía. Tình yêu, sự thấu hiểu và nỗ lực vun đắp mỗi ngày chính là lá chắn giúp hôn nhân đứng vững trước sóng gió.

z6852569674653-21bf880416e0d6a84580a1fa00836ba1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Những cám dỗ dễ làm lung lay hôn nhân

Mối quan hệ ngoài luồng nơi công sở hoặc mạng xã hội: Công việc, công nghệ giúp kết nối dễ dàng, nhưng cũng mở ra nguy cơ hình thành những mối quan hệ thân mật ngoài hôn nhân. Những lời nói ngọt ngào từ người thứ ba dễ khiến ai đó đang cô đơn trong chính mái ấm của mình lạc lối.

So sánh với người khác: Khi một bên có xu hướng so sánh bạn đời với người ngoài về ngoại hình, sự nghiệp, cách cư xử sẽ dễ sinh ra sự thất vọng, từ đó làm giảm sự tôn trọng và trân trọng nhau.

Thiếu thỏa mãn về cảm xúc hoặc thể chất: Một số cặp đôi sống bên nhau nhưng dần đánh mất kết nối cảm xúc, không còn dành thời gian để lắng nghe hay chia sẻ. Sự thiếu hụt này có thể là mảnh đất màu mỡ để cám dỗ bên ngoài chen vào.

Cách bảo vệ hôn nhân trước cám dỗ

Tạo dựng niềm tin và sự trung thực: Mỗi người cần ý thức rõ ràng về ranh giới trong các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Luôn trung thực và chia sẻ với bạn đời những cảm xúc thật của mình sẽ giúp hai người hiểu và điều chỉnh hành vi phù hợp.

Dành thời gian cho nhau: Trong guồng quay công việc, hãy chủ động dành thời gian chất lượng bên nhau – đó có thể là một bữa tối không điện thoại, một chuyến du lịch ngắn ngày, hay đơn giản là những cái ôm, cái nắm tay mỗi ngày. Sự gần gũi giúp nuôi dưỡng kết nối.

Giao tiếp cởi mở và lắng nghe: Đừng giữ trong lòng những bức xúc hay tổn thương. Cần chia sẻ một cách bình tĩnh, không trách móc, và học cách lắng nghe để hiểu được cảm xúc thật sự của người kia.

Chung tay vượt qua khó khăn: Cám dỗ dễ xuất hiện khi hôn nhân gặp sóng gió: khủng hoảng kinh tế, mất việc, bệnh tật... Khi đó, thay vì đổ lỗi, hai người cần cùng nhau đối diện và vượt qua, càng gian khó càng nắm tay nhau chặt hơn.

Làm mới tình yêu: Duy trì sự lãng mạn, bất ngờ và cả hài hước trong hôn nhân là cách để không ai phải tìm kiếm điều đó ở nơi khác. Hãy yêu lại nhau nhiều lần trong đời, không chỉ một lần ở lễ cưới.

Cám dỗ là điều khó tránh trong xã hội hiện đại, nhưng nó không phải là lý do để từ bỏ hay phản bội. Một mối quan hệ bền vững cần được vun đắp mỗi ngày bằng sự yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm. Khi cả hai cùng chung lòng bảo vệ tổ ấm, thì cám dỗ dù lớn đến đâu cũng khó chen chân vào.

#giữ lửa hôn nhân #cám dỗ đời thường #bảo vệ hạnh phúc gia đình #giao tiếp vợ chồng #niềm tin trong hôn nhân #kết nối cảm xúc

Bài liên quan

Đời sống

Hôn nhân mở liệu có hạnh phúc

Hôn nhân mở được xem là lựa chọn mới của những cặp đôi hiện đại. Nhưng đằng sau sự đồng thuận ấy là vô vàn cảm xúc phức tạp, từ ghen tuông đến rạn nứt niềm tin.

Giữa thời đại đề cao cá nhân và tự do lựa chọn, ngày càng nhiều người cởi mở với khái niệm “hôn nhân mở” – nơi vợ chồng đồng thuận duy trì các mối quan hệ bên ngoài. Nhưng phía sau vẻ ngoài văn minh, lý trí ấy, liệu có tồn tại một khát khao bù đắp sâu kín, hay chỉ là cái cớ hợp pháp cho sự lỏng lẻo trong cam kết?

“Hôn nhân mở” không còn là câu chuyện của phương Tây. Nó đang len lỏi vào lối sống hiện đại ở Việt Nam, thách thức các quan niệm truyền thống và khơi lại câu hỏi muôn thuở, liệu tình yêu có thể chia sẻ và hôn nhân liệu có thể bền lâu nếu thiếu độc quyền tình cảm?

Xem chi tiết

Đời sống

Làm sao để duy trì hôn nhân sau cú sốc lớn?

Những cú sốc lớn như phản bội, phá sản hay mất mát có thể khiến hôn nhân chao đảo. Nhưng nếu cả hai còn muốn nắm tay nhau, vẫn có cách để vượt qua và hàn gắn.

Khi hôn nhân gặp cú sốc lớn như phản bội, mất mát người thân, phá sản, hoặc bệnh tật… mối quan hệ vợ chồng sẽ đứng trước một thử thách lớn lao. Không phải cặp đôi nào cũng vượt qua được, nhưng nếu còn niềm tin và sự nỗ lực, vẫn có thể hàn gắn và cùng nhau bước tiếp.

Cú sốc trong hôn nhân không chỉ làm lung lay tình cảm mà còn đe dọa sự ổn định tinh thần của cả hai. Tuy nhiên, việc đối diện và cùng nhau chữa lành vết nứt sẽ giúp mối quan hệ trưởng thành hơn nếu cả hai thực sự muốn gắn bó.

Xem chi tiết

Đời sống

Chọn bạn đời không chỉ dựa vào tình yêu lãng mạn

Hôn nhân thành công cần sự thấu hiểu, chia sẻ và trưởng thành cùng nhau, vượt qua cảm xúc ban đầu để xây dựng mối quan hệ bền vững.

Hôn nhân không chỉ là kết quả của một cuộc tình lãng mạn, mà còn là hành trình dài đòi hỏi sự thấu hiểu, chia sẻ và cùng nhau trưởng thành. Trong hành trình ấy, nhiều người tự hỏi: Liệu bạn đời nên là người yêu say đắm, tri kỷ hiểu mình đến từng góc khuất, hay là một đối tác cùng mình gánh vác cuộc sống?

Tình yêu có thể là điểm khởi đầu, nhưng để đi đường dài, người bạn đời lý tưởng cần hội tụ nhiều yếu tố hơn thế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lý do người trẻ trì hoãn sinh con

Lý do người trẻ trì hoãn sinh con

Sinh con không còn là điều hiển nhiên với giới trẻ. Áp lực kinh tế và thay đổi lối sống khiến nhiều người cân nhắc hoặc từ chối làm cha mẹ.

Có nên bắt con nối nghiệp gia đình?

Có nên bắt con nối nghiệp gia đình?

Nhiều cha mẹ muốn con theo nghề mình để nối nghiệp và tận dụng lợi thế. Nhưng con có thật sự phù hợp hay chỉ đang sống theo mong muốn của người lớn?