Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Lấy chồng giàu, tôi nhận ra hào quang chỉ là lớp mặt nạ

Lấy chồng giàu tưởng đổi đời, tôi mới nhận ra hôn nhân không chỉ là tiền bạc mà còn là áp lực, cô đơn và mất đi tự do của chính mình.

Vân Giang

Tôi tên Mai, 26 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Hà Nội. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp Huy – một thiếu gia có tiếng trong giới kinh doanh. Đó là buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung, Huy ngồi lặng lẽ một góc, ly nước ép trên tay. Anh có dáng người thấp bé, gương mặt không mấy ưa nhìn, nhưng điều khiến tôi chú ý là gia thế khủng mà ai cũng biết.

Tôi chủ động làm quen, tìm mọi cách để thu hút anh. Thú thực, lúc đó tôi chẳng có tình cảm gì với Huy. Tôi chỉ nhìn thấy cơ hội thoát khỏi cuộc sống bình thường, bước vào thế giới sung túc mà bao người mơ ước.

60849e826348eb16b259.jpg
Lấy chồng giàu, tôi nhận ra hào quang chỉ là lớp mặt nạ. Ảnh minh họa

Ngày đầu tiên về ra mắt, tôi choáng ngợp trước căn biệt thự tráng lệ với vườn tược xanh mát, nội thất sang trọng. Tôi ngây ngất trước ánh hào quang ấy mà không hề biết rằng, Huy chỉ là “con rối” trong gia đình. Mọi quyết định, từ việc kinh doanh đến sinh hoạt cá nhân, đều do bố mẹ anh và các cô chú kiểm soát. Huy thiếu khả năng tự quyết và không thể bảo vệ tôi khi gia đình gây áp lực.

Đám cưới diễn ra như trong chuyện cổ tích, nhưng cổ tích kết thúc ở đó. Cuộc sống thực tế phũ phàng bắt đầu ngay sau đó. Tôi dần nhận ra mình không phải người vợ, mà là “vật trang trí” trong căn nhà xa hoa. Mẹ chồng soi từng món ăn tôi nấu, từng bộ quần áo tôi mặc, từng người bạn tôi giao tiếp. Mỗi lời nói của bà đều như nhát dao vào tự trọng của tôi.

Nhưng ác mộng thực sự đến từ em chồng, Linh, người luôn ngạo mạn và được cưng chiều từ nhỏ. Cô ta chẳng bao giờ gọi tôi là chị dâu, mà luôn mỉa mai và tỏ thái độ coi thường. Tôi có thể chịu đựng được mọi chuyện, nhưng khi con trai đầu lòng chào đời, mọi thứ vượt quá giới hạn.

Mẹ chồng quyết định kiểm soát chế độ ăn uống, giờ giấc ngủ nghỉ của tôi và con. Khi tôi muốn cho con ăn dặm theo phương pháp tự chủ, bà lấy cháo đút cho cháu rồi mắng tôi: “Cô muốn làm con tôi thành đứa vô dụng à?”. Linh không bỏ lỡ cơ hội để mỉa mai thêm: “Chắc bé cũng ghét mẹ rồi đấy, có mẹ mà như không”. Tôi đau đớn, bất lực, vừa thương con vừa uất nghẹn.

Huy không can thiệp, không đủ tinh nhanh để đứng ra bảo vệ tôi. Tôi cũng không thể nhờ bố mẹ đẻ vì tài chính trong gia đình bị kiểm soát chặt chẽ. Mọi cố gắng của tôi đều vô vọng trước sự chua ngoa và kiểm soát của mẹ chồng.

Ngày trước, tôi nghĩ rằng lấy chồng giàu là con đường để đổi đời. Giờ đây, tôi sống trong ngôi nhà sang trọng, nhưng bên trong, tôi là người đàn bà cô độc, bất hạnh. Tôi không có tình yêu thật sự, không có hạnh phúc gia đình, và nhận ra rằng tiền bạc không thể mua được sự tự do, tình cảm chân thành hay sự tôn trọng.

#lấy chồng giàu #hào quang lớp mặt nạ #hôn nhân không hạnh phúc #áp lực gia đình #kiểm soát trong hôn nhân #bất hạnh trong hôn nhân

Bài liên quan

Đời sống

Hôn nhân mở liệu có hạnh phúc

Hôn nhân mở được xem là lựa chọn mới của những cặp đôi hiện đại. Nhưng đằng sau sự đồng thuận ấy là vô vàn cảm xúc phức tạp, từ ghen tuông đến rạn nứt niềm tin.

Giữa thời đại đề cao cá nhân và tự do lựa chọn, ngày càng nhiều người cởi mở với khái niệm “hôn nhân mở” – nơi vợ chồng đồng thuận duy trì các mối quan hệ bên ngoài. Nhưng phía sau vẻ ngoài văn minh, lý trí ấy, liệu có tồn tại một khát khao bù đắp sâu kín, hay chỉ là cái cớ hợp pháp cho sự lỏng lẻo trong cam kết?

“Hôn nhân mở” không còn là câu chuyện của phương Tây. Nó đang len lỏi vào lối sống hiện đại ở Việt Nam, thách thức các quan niệm truyền thống và khơi lại câu hỏi muôn thuở, liệu tình yêu có thể chia sẻ và hôn nhân liệu có thể bền lâu nếu thiếu độc quyền tình cảm?

Xem chi tiết

Đời sống

Ứng xử sao khi chồng can thiệp chuyện ăn mặc?

Chồng góp ý chuyện ăn mặc, bạn nên lắng nghe hay giữ quan điểm cá nhân? Khi sự quan tâm trở thành kiểm soát, làm thế nào để giữ hòa khí?

Việc chồng góp ý chuyện ăn mặc có thể xuất phát từ quan tâm, cũng có thể là biểu hiện của sự kiểm soát. Khi ranh giới giữa chia sẻ và áp đặt trở nên mờ nhạt, người vợ dễ cảm thấy tổn thương, nảy sinh mâu thuẫn. Làm sao để giữ gìn hạnh phúc gia đình mà không đánh mất chính mình?

Trang phục là quyền tự do cá nhân, nhưng trong hôn nhân, đó cũng là nơi thể hiện sự tôn trọng, hiểu nhau và dung hòa giá trị sống. Khi chồng can thiệp quá sâu vào chuyện ăn mặc, người vợ cần tỉnh táo để nhận diện vấn đề, ứng xử khéo léo, giữ vững ranh giới của bản thân.

Xem chi tiết

Đời sống

Nên giữ hay buông khi bạn đời kiểm soát quá mức

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, yêu thương chỉ thật sự bền vững khi nó được xây dựng trên nền tảng tự do và tôn trọng.

Nhiều người chỉ phát hiện bạn đời có tính kiểm soát khi đã gắn bó sâu sắc, đã chung sống, có con cái, tài chính ràng buộc. Khi đó, chuyện buông hay giữ không còn là câu hỏi đơn giản, nhất là khi tình yêu, trách nhiệm và sợ hãi đều đan xen. Nhưng nếu cứ cam chịu, hậu quả về lâu dài không chỉ là khổ đau tinh thần, mà còn ảnh hưởng đến chính sự phát triển của các thành viên trong gia đình.

10.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí quyết sống vui khỏe tuổi hưu

Bí quyết sống vui khỏe tuổi hưu

Với lối sống khoa học, tinh thần lạc quan và sự kết nối xã hội tích cực, người về hưu hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống vui khỏe mỗi ngày.