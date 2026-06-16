Nhận biết sớm hội chứng Guillain-Barré để tránh biến chứng nguy hiểm

Bệnh nhân T.V.T. (sinh năm 1972) trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý. Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, ông bất ngờ xuất hiện tình trạng yếu cả bốn chi, nói khó. Các triệu chứng tăng dần khiến việc đi lại khó khăn nên bệnh nhân đã đến Khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng liệt mềm tứ chi, liệt đối xứng hai bên, có biểu hiện tổn thương các dây thần kinh sọ não IX và X, giảm cảm giác nông ở ngọn chi, rối loạn cảm giác sâu, mất phản xạ gân xương tứ chi.

Sau đó, các xét nghiệm chuyên sâu gồm chọc dò dịch não tủy và đo dẫn truyền thần kinh tứ chi được thực hiện, giúp xác định người bệnh mắc viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính (hội chứng Guillain-Barré).

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

TS.BS Lê Thị Bích Thủy, Trưởng khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, hiện nay các phương pháp điều trị đặc hiệu đối với hội chứng Guillain-Barré gồm sử dụng thuốc corticoid, thuốc tái tạo bao myelin, thuốc tăng dẫn truyền thần kinh; những trường hợp không đáp ứng có thể được chỉ định lọc huyết tương hoặc truyền globulin miễn dịch.

Sau hai tuần điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Từ chỗ phải ngồi xe lăn, không thể đi lại khi nhập viện, hiện người bệnh đã vận động gần như bình thường, sức cơ phục hồi hoàn toàn.

Theo TS.BS Lê Thị Bích Thủy, hội chứng Guillain-Barré là bệnh lý thần kinh ngoại biên cấp tính do cơ chế tự miễn. Khi đó, hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào bao myelin hoặc sợi trục của các dây thần kinh ngoại vi, làm gián đoạn quá trình dẫn truyền thần kinh.

Người bệnh thường có biểu hiện yếu cơ tiến triển từ chân lên tay, kèm theo cảm giác tê bì ở các chi. Một số trường hợp có thể xuất hiện nói khó, nuốt khó do tổn thương các dây thần kinh sọ não. Nếu bệnh tiến triển nặng, cơ hô hấp bị ảnh hưởng có thể dẫn đến suy hô hấp, phải thở máy và đối mặt nguy cơ tử vong.

Đáng lưu ý, những biểu hiện ban đầu của bệnh dễ bị nhầm lẫn với đột quỵ hoặc các bệnh lý thần kinh khác. Vì vậy, việc chẩn đoán sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị và phục hồi chức năng vận động cho người bệnh.

Các chuyên gia thần kinh cho biết, phần lớn người bệnh có khả năng hồi phục tốt nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngược lại, việc chậm trễ trong chẩn đoán có thể khiến tổn thương thần kinh trở nên nghiêm trọng hơn, kéo dài thời gian điều trị và tăng nguy cơ để lại di chứng.

Dấu hiệu cảnh báo hội chứng Guillain-Barré - Yếu chân tay tăng dần trong vài giờ đến vài ngày. - Tê bì, giảm cảm giác ở các chi. - Đi lại khó khăn, mất thăng bằng. - Nói khó, nuốt khó. - Mất phản xạ gân xương. - Khó thở, tức ngực khi bệnh tiến triển nặng. Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng trên, đặc biệt là tình trạng yếu cơ tiến triển nhanh hoặc khó thở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

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