Số trẻ em mắc bệnh hô hấp tăng cao ở Đà Nẵng do nắng nóng kéo dài

Hai tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều trẻ em phải nhập viện.

Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung đang là mùa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. khiến cho đời sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Đặc biệt, nắng nóng làm gia tăng đột biến số bệnh nhi nhập viện điều trị các bệnh như: Viêm phổi, tay chân miệng, viêm đường hô hấp, sốt siêu vi, tiêu hóa, phát ban, ngộ độc thực phẩm…

Nhờ chủ động điều tiết và tăng bác sỹ khám nên chưa xảy ra quá tải tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng/Ảnh VOV

Theo báo Đà Nẵng đưa tin, những ngày đầu tháng 8/2025, lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gia tăng so với các tháng trước đó.

Bình quân mỗi ngày, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp nhận từ 1.000 - 1.200 lượt bệnh nhi đến khám, cấp cứu và điều trị. Trong đó, không ít bệnh nhi đến từ các địa phương Quảng Ngãi, Gia Lai, Huế…

Không riêng tại bệnh viện, nắng nóng kèm với số lượng bệnh nhi gia tăng cũng khiến các phòng khám tư nhân trở nên đông đúc. Tại các phòng khám tư nhân chuyên khám nhi trên địa bàn thành phố dù chỉ khám ngoài giờ hành chính, nhưng lượt bệnh nhi đến khám rất đông, mỗi ngày một phòng khám có khoảng 30 - 50 lượt bệnh nhi đến khám.

Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khám bệnh cho bệnh nhi. Ảnh: Lê Hùng/Báo Đà Nẵng

Thông tin trên VOV, bác sĩ Lê Văn Dũng, Phó trưởng khoa Khám đa khoa cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng cho biết, 2 tuần vừa qua, số lượng bệnh nhân đến khám tăng đến 20% so với cùng kỳ. Đơn vị đã tăng cường thêm bàn khám, bác sĩ khám để tránh ùn ứ tại phòng khám.

Bác sĩ Trần Thế Tạo, Trưởng khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, so với cùng kỳ năm trước, mùa hè năm nay bệnh hô hấp tăng. Những năm trước, thời điểm này, trẻ thường mắc bệnh về tiêu hóa. Tuy nhiên, nửa tháng nay thì khoa Nhi hô hấp chủ yếu tiếp nhận trẻ bị các bệnh về đường hô hấp. Nguyên nhân là nắng nóng cực đoan, trẻ bị mất nước, viêm họng, viêm phế quản do uống nước lạnh.

Theo nhận định của các bác sĩ, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay thì số bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, sốt siêu vi, phát ban, tay chân miệng… sẽ tiếp tục gia tăng. Để phòng tránh những bệnh mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, không nên đưa trẻ đến những nơi đông người, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, cung cấp đầy đủ nước và chất dinh dưỡng nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Tránh cho trẻ ra ngoài đường vào giờ nắng nóng cao điểm. Đặc biệt, chế độ ăn uống của trẻ phải được quản lý chặt chẽ. Cha mẹ nên lưu ý về việc lựa chọn và bảo quản thực phẩm tươi. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Đặc biệt, chú ý vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm và thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo chương trình tiêm chủng mở rộng.