Sống Khỏe

Số trẻ em mắc bệnh hô hấp tăng cao ở Đà Nẵng do nắng nóng kéo dài

Hai tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều trẻ em phải nhập viện.

Bình Nguyên (t/h)

Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung đang là mùa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. khiến cho đời sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Đặc biệt, nắng nóng làm gia tăng đột biến số bệnh nhi nhập viện điều trị các bệnh như: Viêm phổi, tay chân miệng, viêm đường hô hấp, sốt siêu vi, tiêu hóa, phát ban, ngộ độc thực phẩm…

1.jpg
Nhờ chủ động điều tiết và tăng bác sỹ khám nên chưa xảy ra quá tải tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng/Ảnh VOV

Theo báo Đà Nẵng đưa tin, những ngày đầu tháng 8/2025, lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gia tăng so với các tháng trước đó.

Bình quân mỗi ngày, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp nhận từ 1.000 - 1.200 lượt bệnh nhi đến khám, cấp cứu và điều trị. Trong đó, không ít bệnh nhi đến từ các địa phương Quảng Ngãi, Gia Lai, Huế…

Không riêng tại bệnh viện, nắng nóng kèm với số lượng bệnh nhi gia tăng cũng khiến các phòng khám tư nhân trở nên đông đúc. Tại các phòng khám tư nhân chuyên khám nhi trên địa bàn thành phố dù chỉ khám ngoài giờ hành chính, nhưng lượt bệnh nhi đến khám rất đông, mỗi ngày một phòng khám có khoảng 30 - 50 lượt bệnh nhi đến khám.

Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khám bệnh cho bệnh nhi. Ảnh: Lê Hùng/Báo Đà Nẵng
Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khám bệnh cho bệnh nhi. Ảnh: Lê Hùng/Báo Đà Nẵng

Thông tin trên VOV, bác sĩ Lê Văn Dũng, Phó trưởng khoa Khám đa khoa cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng cho biết, 2 tuần vừa qua, số lượng bệnh nhân đến khám tăng đến 20% so với cùng kỳ. Đơn vị đã tăng cường thêm bàn khám, bác sĩ khám để tránh ùn ứ tại phòng khám.

Bác sĩ Trần Thế Tạo, Trưởng khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, so với cùng kỳ năm trước, mùa hè năm nay bệnh hô hấp tăng. Những năm trước, thời điểm này, trẻ thường mắc bệnh về tiêu hóa. Tuy nhiên, nửa tháng nay thì khoa Nhi hô hấp chủ yếu tiếp nhận trẻ bị các bệnh về đường hô hấp. Nguyên nhân là nắng nóng cực đoan, trẻ bị mất nước, viêm họng, viêm phế quản do uống nước lạnh.

Theo nhận định của các bác sĩ, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay thì số bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, sốt siêu vi, phát ban, tay chân miệng… sẽ tiếp tục gia tăng. Để phòng tránh những bệnh mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, không nên đưa trẻ đến những nơi đông người, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, cung cấp đầy đủ nước và chất dinh dưỡng nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Tránh cho trẻ ra ngoài đường vào giờ nắng nóng cao điểm. Đặc biệt, chế độ ăn uống của trẻ phải được quản lý chặt chẽ. Cha mẹ nên lưu ý về việc lựa chọn và bảo quản thực phẩm tươi. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Đặc biệt, chú ý vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm và thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo chương trình tiêm chủng mở rộng.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cách phòng tránh sốc nhiệt khi làm việc dưới trời nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến người lao động ngoài trời đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt, tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được nhận biết và xử lý kịp thời.

Nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn là mối nguy hiểm đối với người lao động ngoài trời, những người phải đối mặt trực tiếp với ánh nắng và nhiệt độ cao mỗi ngày. Sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Làm việc trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt khiến nguy cơ sốc nhiệt gia tăng, đặc biệt với người lao động xây dựng, giao thông, giao hàng... Làm sao để bảo vệ sức khoẻ và hạn chế rủi ro khi phải làm việc giữa cái nắng oi bức là điều không thể chủ quan.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nắng gắt kéo dài, bí quyết để cơ thể không quá tải nhiệt

Nắng nóng cực độ dễ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước, thậm chí sốc nhiệt. Làm sao để giữ cơ thể luôn mát và khỏe?

Khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, tăng thân nhiệt, mệt mỏi, thậm chí sốc nhiệt nguy hiểm. Vậy làm thế nào để duy trì cảm giác mát mẻ và khỏe mạnh trong những ngày oi bức?

Không chỉ những người lao động ngoài trời mà cả dân văn phòng, trẻ em, người cao tuổi… cũng đều chịu ảnh hưởng tiêu cực khi nền nhiệt vượt ngưỡng 38–40 độ C. Áp dụng một số biện pháp điều chỉnh sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý có thể giúp bạn tránh được tình trạng “bốc hỏa” trong mùa nóng đỉnh điểm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tránh sai lầm khi tập thể dục dưới trời nắng nóng

Tập thể dục đều đặn giúp tăng cường sức khoẻ, nhưng trong những ngày nắng nóng gay gắt, vận động không đúng thời điểm có thể gây nguy hiểm.

Duy trì thói quen vận động mỗi ngày là điều quan trọng để bảo vệ sức khoẻ. Tuy nhiên, trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, tập thể dục sai thời điểm có thể khiến cơ thể kiệt sức, thậm chí gây ra những hậu quả nghiêm trọng như sốc nhiệt, say nắng. Vậy nên vận động lúc nào là tốt nhất trong ngày?

Nhiều người vẫn cố gắng tập luyện ngoài trời bất kể thời tiết, cho rằng đổ mồ hôi nhiều mới hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này có thể gây hại nếu cơ thể không kịp thích nghi. Việc chọn thời điểm vận động phù hợp trong ngày nắng nóng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả rèn luyện mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe.

Xem chi tiết

