Nhậm Doanh Doanh được mến mộ bậc nhất trong kiếm hiệp Kim Dung vì sao?

Nhậm Doanh Doanh là một trong những nhân vật nữ được mến mộ nhất truyện kiếm hiệp Kim Dung. Cô hội tụ đầy đủ các phẩm chất về nhan sắc, tài năng và đức hạnh.

Trong thế giới vũ trụ kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, có một điểm chung mà người hâm mộ dường như luôn dễ dàng nhận ra là sự hiện diện đáng kể của những mỹ nhân vạn người mê. Tuy nhiên, mỗi nhân vật trong các tác phẩm của ông không chỉ đơn thuần là những người nữ xinh đẹp, mà còn là những cá nhân sở hữu tính cách và vai trò đặc biệt, góp phần truyền đạt những thông điệp riêng mà tác giả đã công phu gửi gắm tới độc giả.

Trên nhiều diễn đàn, theo nhiều người yêu thích kiếm hiệp Kim Dung đánh giá Nhậm Doanh Doanh chính là hiện thân của tất cả những gì hoàn hảo trong truyện Kim Dung. Không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp và quyến rũ, Nhậm Doanh Doanh còn được biết đến với võ công cao cường và thượng thừa. Nhưng, điều đáng trân trọng hơn cả là sự đức hạnh và lòng nhân hậu của nàng, một phẩm chất mà trở nên hiếm hoi trong một thế giới kiếm hiệp đầy hiểm ác.

Ngay từ đầu tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ, cố nhà văn Kim Dung đã để Nhậm Doanh Doanh xuất hiện một cách bất ngờ và gây tò mò cho mọi người với lớp màng che mặt chỉ hiện ra đôi mắt đen sắc lạnh, vẻ bí ẩn này đã khiến bất cứ đàn ông nào cũng đam mê và cố gắng được thấy dung nhan thật. Ngoài ra, cố nhà văn Kim Dung cũng mô tả Nhâm Doanh Doanh đối xử rất tốt với giáo chúng bên dưới, luôn cứu giúp họ (đặc biệt trong việc cầu xin Đông Phương Bất Bại cấp cho họ thuốc giải Tam thi não thần đan) nên được các kỳ nhân dị sĩ ma giáo đặc biệt kính trọng, gọi là Thánh cô.

Có thể nói, đẹp, giỏi giang, nhân hậu và bí ẩn, Nhậm Doanh Doanh dường như sở hữu tất cả, đây đều là những điều mà các chàng trai luôn khao khát ở cô gái mà mình yêu mến. Không chỉ vậy, điều tuyệt vời nhất ở Nhậm Doanh Doanh đó chính là thứ tình yêu mà cô dành cho Lệnh Hồ Xung. Một thứ tình yêu không vụ lợi, không đòi hỏi phải đáp đền. Để bảo vệ người yêu, Doanh Doanh không ngần ngại hy sinh sự tự do của chính bản thân mình. Cô chịu đựng bị giam cầm để Phương Chứng đại sư mở rộng vòng tay cứu Lệnh Hồ Xung.

Khi Nhậm Doanh Doanh lên làm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, nàng đã hóa giải toàn bộ ân oán của giáo phái này với giang hồ, sau đó cùng Lệnh Hồ Xung kết hôn, bỏ hết mọi danh lợi, hào quang lấp lánh trên đời, trở thành đôi uyên ương tri kỷ đi ngao du, cùng nhau hợp tấu khúc “Tiếu ngạo giang hồ”.

Bằng tất cả những phẩm chất tốt đẹp đó, Nhậm Doanh Doanh trở thành hình ảnh mỹ nhân được nhiều người yêu thích nhất, trên nhiều diễn đàn bàn luận về truyện kiếm hiệp Kim Dung.