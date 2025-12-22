Lâm Đồng: Kiến Thái Lợi trúng gói thầu đường ĐT.729 nhờ giảm giá hơn 2,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Vượt qua 4 đối thủ nhờ mức giá dự thầu giảm sâu tới hơn 20%, Công ty Kiến Thái Lợi đã được Sở Xây dựng Lâm Đồng phê duyệt trúng Gói thầu số 01 sửa chữa đường ĐT.729. Mức tiết kiệm "khủng" này đặt ra bài toán về việc đảm bảo chất lượng công trình.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/12/2025, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng công trình. Đây là gói thầu chính thuộc dự án "Sửa chữa cục bộ mặt đường, thảm BTN và cải tạo hệ thống thoát nước đường ĐT.729 các đoạn Km5+750 - Km7+270, Km12+540 - Km12+850; Cải tạo hệ thống thoát nước đoạn Km2+100 - Km2+600, huyện Đơn Dương".

Quyết định số 675/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng công trình. Nguồn: MSC

Cuộc đua "về giá" tại dự án đường ĐT.729

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 12.554.396.136 đồng, sử dụng nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương thường xuyên) năm 2025. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu ngày 04/12/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia của 05 nhà thầu, tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt. Danh sách các nhà thầu tham dự gồm:

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi.

Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình.

Liên danh Sửa chữa ĐT729 xã D'Ran (gồm Công ty TNHH Tú Thọ Lộc và Công ty TNHH Hưng Nguyên).

Công ty TNHH Tiến Đức.

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng.

Kết quả, tại Quyết định số 675/QĐ-SXD, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi là đơn vị trúng thầu.

Dấu hỏi từ mức tiết kiệm hơn 20%

Điểm đáng chú ý nhất tại gói thầu này nằm ở giá trúng thầu. Cụ thể, Công ty Kiến Thái Lợi trúng thầu với giá 9.997.552.895 đồng. So với giá gói thầu (hơn 12,55 tỷ đồng), nhà thầu này đã giảm giá tới 2.556.843.241 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 20,37%.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng đơn giá cố định.

Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy sự chênh lệch rất lớn về chiến lược giá giữa Kiến Thái Lợi và các đối thủ còn lại. Trong khi Kiến Thái Lợi mạnh tay giảm giá xuống dưới 10 tỷ đồng, thì các nhà thầu khác đều chào giá rất sát với giá gói thầu:

Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình (xếp hạng 2) có giá dự thầu sau giảm giá là hơn 12,55 tỷ đồng (giảm giá không đáng kể).

Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng chào giá hơn 12,08 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tiến Đức chào giá hơn 10,9 tỷ đồng.

Việc tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là một trong những mục tiêu quan trọng của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, mức giảm giá quá sâu (hơn 20%) đối với một gói thầu xây lắp công trình giao thông, lĩnh vực vốn chịu tác động mạnh bởi giá nguyên vật liệu, nhân công và định mức kỹ thuật khắt khe cũng đặt ra những băn khoăn về tính khả thi khi triển khai.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư công, khi bỏ thầu với giá thấp hơn quá nhiều so với dự toán, nhà thầu sẽ phải đối mặt với áp lực chi phí rất lớn. Để đảm bảo lợi nhuận, nguy cơ nhà thầu thi công cầm chừng, sử dụng vật liệu giá rẻ hoặc cắt bớt quy trình kỹ thuật là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát không quản lý chặt chẽ.

Năng lực của Công ty Kiến Thái Lợi ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi được thành lập ngày 01/10/2014, có mã số doanh nghiệp 5800371073. Trụ sở đăng ký của doanh nghiệp đặt tại số 391 Đường 2 Tháng 4, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thạch.

Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, Kiến Thái Lợi đã tham gia 05 gói thầu, trong đó trúng 02 gói và trượt 03 gói. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này tính đến nay (bao gồm cả độc lập và liên danh) đạt hơn 128 tỷ đồng.

Tại gói thầu số 01 nêu trên, để trúng thầu, Kiến Thái Lợi đã phải chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và nhân sự, thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu của E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 517/QĐ-SXD ngày 07/11/2025.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) khuyến khích cạnh tranh về giá để tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định chặt chẽ về việc chống hành vi bán phá giá hoặc bỏ thầu giá thấp nhưng không thực hiện được hợp đồng.

"Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu làm rõ các yếu tố cấu thành đơn giá nếu phát hiện giá dự thầu thấp bất thường. Nếu nhà thầu không chứng minh được tính khả thi, chủ đầu tư có quyền loại bỏ hồ sơ để tránh rủi ro dự án bị 'đắp chiếu' hoặc chất lượng kém sau này" Luật sư Lập nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, với tỷ lệ tiết kiệm hơn 20%, vai trò giám sát của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (Chủ đầu tư) trong giai đoạn thi công là cực kỳ quan trọng. "Cần giám sát chặt chẽ chủng loại vật tư đầu vào, biện pháp thi công đúng như hồ sơ dự thầu đã cam kết. Không để xảy ra tình trạng 'trúng thầu một đằng, làm một nẻo' để bù lỗ" ông Vũ nhấn mạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

