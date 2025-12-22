Hà Nội

Bạn đọc

Lâm Đồng: Kiến Thái Lợi trúng gói thầu đường ĐT.729 nhờ giảm giá hơn 2,5 tỷ đồng [Kỳ 1]

Vượt qua 4 đối thủ nhờ mức giá dự thầu giảm sâu tới hơn 20%, Công ty Kiến Thái Lợi đã được Sở Xây dựng Lâm Đồng phê duyệt trúng Gói thầu số 01 sửa chữa đường ĐT.729. Mức tiết kiệm "khủng" này đặt ra bài toán về việc đảm bảo chất lượng công trình.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/12/2025, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 675/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng công trình. Đây là gói thầu chính thuộc dự án "Sửa chữa cục bộ mặt đường, thảm BTN và cải tạo hệ thống thoát nước đường ĐT.729 các đoạn Km5+750 - Km7+270, Km12+540 - Km12+850; Cải tạo hệ thống thoát nước đoạn Km2+100 - Km2+600, huyện Đơn Dương".

qd-8624.jpg
Quyết định số 675/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng công trình. Nguồn: MSC

Cuộc đua "về giá" tại dự án đường ĐT.729

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 12.554.396.136 đồng, sử dụng nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương thường xuyên) năm 2025. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu ngày 04/12/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia của 05 nhà thầu, tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt. Danh sách các nhà thầu tham dự gồm:

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi.

Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình.

Liên danh Sửa chữa ĐT729 xã D'Ran (gồm Công ty TNHH Tú Thọ Lộc và Công ty TNHH Hưng Nguyên).

Công ty TNHH Tiến Đức.

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng.

Kết quả, tại Quyết định số 675/QĐ-SXD, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi là đơn vị trúng thầu.

Dấu hỏi từ mức tiết kiệm hơn 20%

Điểm đáng chú ý nhất tại gói thầu này nằm ở giá trúng thầu. Cụ thể, Công ty Kiến Thái Lợi trúng thầu với giá 9.997.552.895 đồng. So với giá gói thầu (hơn 12,55 tỷ đồng), nhà thầu này đã giảm giá tới 2.556.843.241 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 20,37%.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng đơn giá cố định.

Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy sự chênh lệch rất lớn về chiến lược giá giữa Kiến Thái Lợi và các đối thủ còn lại. Trong khi Kiến Thái Lợi mạnh tay giảm giá xuống dưới 10 tỷ đồng, thì các nhà thầu khác đều chào giá rất sát với giá gói thầu:

  • Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình (xếp hạng 2) có giá dự thầu sau giảm giá là hơn 12,55 tỷ đồng (giảm giá không đáng kể).
  • Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Lâm Đồng chào giá hơn 12,08 tỷ đồng.
  • Công ty TNHH Tiến Đức chào giá hơn 10,9 tỷ đồng.

Việc tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là một trong những mục tiêu quan trọng của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, mức giảm giá quá sâu (hơn 20%) đối với một gói thầu xây lắp công trình giao thông, lĩnh vực vốn chịu tác động mạnh bởi giá nguyên vật liệu, nhân công và định mức kỹ thuật khắt khe cũng đặt ra những băn khoăn về tính khả thi khi triển khai.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư công, khi bỏ thầu với giá thấp hơn quá nhiều so với dự toán, nhà thầu sẽ phải đối mặt với áp lực chi phí rất lớn. Để đảm bảo lợi nhuận, nguy cơ nhà thầu thi công cầm chừng, sử dụng vật liệu giá rẻ hoặc cắt bớt quy trình kỹ thuật là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát không quản lý chặt chẽ.

Năng lực của Công ty Kiến Thái Lợi ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kiến Thái Lợi được thành lập ngày 01/10/2014, có mã số doanh nghiệp 5800371073. Trụ sở đăng ký của doanh nghiệp đặt tại số 391 Đường 2 Tháng 4, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thạch.

Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, Kiến Thái Lợi đã tham gia 05 gói thầu, trong đó trúng 02 gói và trượt 03 gói. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này tính đến nay (bao gồm cả độc lập và liên danh) đạt hơn 128 tỷ đồng.

Tại gói thầu số 01 nêu trên, để trúng thầu, Kiến Thái Lợi đã phải chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và nhân sự, thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu của E-HSMT được phê duyệt theo Quyết định số 517/QĐ-SXD ngày 07/11/2025.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) khuyến khích cạnh tranh về giá để tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định chặt chẽ về việc chống hành vi bán phá giá hoặc bỏ thầu giá thấp nhưng không thực hiện được hợp đồng.

"Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu làm rõ các yếu tố cấu thành đơn giá nếu phát hiện giá dự thầu thấp bất thường. Nếu nhà thầu không chứng minh được tính khả thi, chủ đầu tư có quyền loại bỏ hồ sơ để tránh rủi ro dự án bị 'đắp chiếu' hoặc chất lượng kém sau này" Luật sư Lập nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, với tỷ lệ tiết kiệm hơn 20%, vai trò giám sát của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (Chủ đầu tư) trong giai đoạn thi công là cực kỳ quan trọng. "Cần giám sát chặt chẽ chủng loại vật tư đầu vào, biện pháp thi công đúng như hồ sơ dự thầu đã cam kết. Không để xảy ra tình trạng 'trúng thầu một đằng, làm một nẻo' để bù lỗ" ông Vũ nhấn mạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Công ty Kiến Thái Lợi: Nhà thầu "quen mặt" tại Lâm Đồng và những dấu hỏi về năng lực [Kỳ 2]

Gói thầu XL04 tại PTSC Supply Base: Lo ngại chất lượng khi giá dự thầu "giảm sốc" gần 14%

Tại gói thầu XL04 dự án Xây dựng căn cứ cho Phú Quốc POC, Công ty Đức Phát gây chú ý với mức giá giảm sâu. Dư luận băn khoăn: Liệu PTSC Supply Base sẽ ưu tiên bài toán tiết kiệm hay cẩn trọng trước rủi ro về tiến độ và chất lượng thi công?

Gói thầu XL04: Xây dựng Sân bê tông và bãi đá thuộc dự án "Xây dựng căn cứ cho Phú Quốc POC" đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường xây lắp dầu khí. Gói thầu do Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base) làm chủ đầu tư và bên mời thầu, với giá dự toán được phê duyệt là 6.512.053.996 đồng (theo Quyết định số 1506/QĐ-CDV ngày 29/07/2025).

Biên bản mở thầu lúc 10:30 ngày 04/09/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (mã thông báo mời thầu IB2500360305) đã hé lộ danh tính 3 nhà thầu tham dự: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đức Phát, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đại Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Đại An Phú.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Nam Việt trúng gói thầu xây lắp tại Bà Rịa: Đối thủ "bỏ cuộc" vì lỗi sơ đẳng?

Dù bỏ giá cao hơn đối thủ khoảng 330 triệu đồng, Công ty Nam Việt vẫn rộng cửa trúng gói thầu hơn 14 tỷ đồng tại Ban QLDA khu vực Bà Rịa do đối thủ cạnh tranh "ngã ngựa" ngay vòng kỹ thuật với những lỗi khó tin.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 01/12/2025, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bà Rịa (Ban QLDA khu vực Bà Rịa) đã ký Quyết định số 132/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án "Đường 110 nối dài, xã Long Phước".

qd.jpg
Quyết định số 132/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án "Đường 110 nối dài, xã Long Phước". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

3 đối thủ “hụt hơi”, Xây dựng Tâm Hợp dễ dàng giành gói thầu hơn 1,8 tỷ tại Cấp nước Gia Định

Với tỷ lệ tiết kiệm đạt 20,6%, Công ty Xây dựng Tâm Hợp đã giành được gói thầu hơn 1,87 tỷ đồng tại Công ty CP Cấp nước Gia Định.

Vì sao 3 đối thủ liên tiếp bị loại?

Gói thầu trên thuộc dự án Sửa chữa ống mục đường Thanh Đa (từ nhà số 1 đến nhà số 1/12 và từ số 1/34A đến 1/38V); từ trạm bơm Thanh Đa đến nhà số 1/9, từ số 18 đến số 039 lô G cư xá Thanh Đa; hẻm 140 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh với tổng mức đầu tư 2,67 tỷ đồng. Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng có giá 2,36 tỷ đồng đã thu hút 4 nhà thầu tham gia; ngày 24/11, Công ty CP Cấp nước Gia Định đã phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hợp trúng thầu với giá 1,87 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày.

Xem chi tiết

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Xuất phát điểm từ Nghệ An với những gói thầu đều đặn tại Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam đã có bước "nhảy vọt" ấn tượng vào thị trường phía Nam thông qua các gói thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải (Vĩnh Long). Mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà thầu này và các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 đang là tâm điểm chú ý.

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/12/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ký 3 quyết định liên tiếp lựa chọn Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng thầu cung cấp thiết bị dạy học STEM/STEAM. Việc một nhà thầu "ôm" trọn cả 3 gói thầu lớn cùng thời điểm đặt ra bài toán về năng lực thực hiện theo quy định của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Giải mã năng lực Liên danh H.C.M – Thế Gia tại dự án Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP HCM [Kỳ 3]

Sự kết hợp giữa một nhà thầu am hiểu địa phương và một đơn vị mạnh về công nghệ số đã giúp Liên danh H.C.M – Thế Gia chiến thắng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng với số điểm kỹ thuật áp đảo. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cần giám sát chặt chẽ phần việc thực tế của từng thành viên trong liên danh này.

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Đồng Tháp: 3 gói thầu thiết bị gần 24 tỷ về tay Tâm Tuệ Phương trong một ngày

Chỉ trong ngày 2/12/2025, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã ký 3 quyết định liên tiếp lựa chọn Công ty TNHH Tâm Tuệ Phương trúng thầu cung cấp thiết bị dạy học STEM/STEAM. Việc một nhà thầu "ôm" trọn cả 3 gói thầu lớn cùng thời điểm đặt ra bài toán về năng lực thực hiện theo quy định của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Hành trình từ "sân nhà" Thủy điện Bản Vẽ đến cú "Nam tiến" đầy ngoạn mục tại EVNGENCO 1 [Kỳ 5]

Xuất phát điểm từ Nghệ An với những gói thầu đều đặn tại Thủy điện Bản Vẽ, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam đã có bước "nhảy vọt" ấn tượng vào thị trường phía Nam thông qua các gói thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải (Vĩnh Long). Mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà thầu này và các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 đang là tâm điểm chú ý.