Nhà thấp hơn cống thoát nước- 'cơn ác mộng' của nhiều người dân Đà Nẵng

Dù đã có quy hoạch tái thiết với lộ trình cụ thể, nhưng đối với nhiều hộ dân tại khu vực Khe Cạn (Đà Nẵng), mỗi mùa mưa đến vẫn là một "cơn ác mộng". 

Dù đã có quy hoạch tái thiết với lộ trình cụ thể, nhưng đối với nhiều hộ dân tại khu vực Khe Cạn (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), mỗi mùa mưa đến vẫn là một “cơn ác mộng” lặp đi lặp lại. Nước ngập không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn đảo lộn hoàn toàn đời sống sinh hoạt của người dân suốt nhiều năm qua.

Theo ghi nhận, khu vực Khe Cạn (phường Thanh Khê) có địa hình trũng thấp, cốt nền nhà dân thấp hơn hệ thống cống thoát nước công cộng. Chính yếu tố này khiến nơi đây trở thành “rốn lũ” mỗi khi xuất hiện mưa lớn kéo dài. Nước không thoát kịp, dâng nhanh và tràn vào nhà dân chỉ trong thời gian ngắn.

Cốt nền nhà dân thấp hơn hệ thống cống thoát nước, gây ngập úng mỗi khi mưa lớn. Ảnh: DQ.
Ông Trần Xuân Tấn, người dân sinh sống tại phường Thanh Khê cho biết, cứ vào mùa mưa, gia đình ông luôn trong trạng thái “căng mình” ứng phó. “Hễ thấy trời mưa lớn là chúng tôi phải tất tả kê cao đồ đạc, thiết bị điện tử lên khỏi mặt đất. Nhưng nhiều khi nước lên quá nhanh, không kịp trở tay thì coi như mất trắng”, ông Tấn chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình ông Tấn, nhiều hộ dân khác trong khu vực cũng chung cảnh ngộ. Do đặc thù địa hình thấp trũng, nước thường xuyên tràn vào nhà khiến các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt, tivi dễ bị hư hỏng. Việc sửa chữa, thay mới diễn ra gần như sau mỗi mùa mưa, trở thành gánh nặng kinh tế đối với người dân.

Để đối phó, một số hộ đã chủ động trang bị máy bơm nhằm hút nước ra ngoài. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Khi mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về quá nhiều khiến hệ thống bơm cá nhân gần như không phát huy hiệu quả.

Nhiều thiết bị dễ hư hỏng như máy giặt, tủ lạnh luôn được kê cao để tránh ngập nước.
Ông Nguyễn Văn Mẫn, trú tại phường Thanh Khê cho biết: “Nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa là người dân lại chịu cảnh thiệt hại tài sản. Có những đợt mưa lớn, nước ngập sâu khiến sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Chúng tôi mong chính quyền sớm triển khai dự án chống ngập để bà con ổn định cuộc sống”.

Trước tình hình này, UBND phường Thanh Khê cho biết dự án Tái thiết đô thị khu vực Khe Cạn là nhiệm vụ cấp bách. UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 3/6/2025.

Đến ngày 12/3/2026, UBND phường đã ban hành quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với cống thoát nước Khe Cạn và đã công bố quy hoạch đến người dân vào ngày 9/4 vừa qua. Hiện tại, phường đã giao Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai dự án trong năm 2026.

Theo UBND phường Thanh Khê, người dân có nhu cầu sửa chữa nhà cần chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê. Tại đây, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ trực tiếp kiểm tra thực tế, tham mưu và cấp phép xây dựng theo đúng quy định.

Xã hội

Hà Nội tăng tốc 2 dự án khẩn cấp chống ngập, bổ cập nước sông Tô Lịch

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tăng tốc 2 dự án thoát nước khẩn cấp, bảo đảm phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa 2026.

1.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì kiểm tra thực địa việc triển khai một số dự án thoát nước, chống úng ngập trên địa bàn Hà Nội trong đó có Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Các dự án được triển khai theo lệnh khẩn cấp nhằm xử lý tình trạng ngập úng đô thị và cải thiện môi trường nước cho hệ thống sông nội đô.
2.jpg
Đoàn cũng kiểm tra vị trí thi công trên đường Võ Chí Công, thuộc dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương. Dự án được triển khai nhằm xử lý khẩn cấp việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường khả năng tiêu thoát nước khu vực phía Bắc Thủ đô.
CSGT Hà Nội chủ động phân luồng tại các khu vực thi công chống ngập Thủ đô

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, phân luồng, cảnh báo để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình thi công hệ thống thoát nước.

1.png
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Trước thực tế trên, Đội CSGT đường bộ số 7 đã chủ động phối hợp với đơn vị thi công để tổ chức giao thông hợp lý.
2.png
Các vị trí công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô, rào chắn được yêu cầu bố trí trong phạm vi tối thiểu, bảo đảm vừa thi công vừa hạn chế ảnh hưởng đến lưu thông; đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, duy trì cảnh giới 24/24h.
Hà Nội tăng tốc 'giải cứu' đô thị bằng loạt dự án khẩn cấp chặn ngập, gỡ tắc

Nếu hoàn thành đúng tiến độ, các dự án này sẽ tạo bước ngoặt trong công tác chống ngập, giảm ùn tắc, những “căn bệnh mãn tính” của đô thị lớn nhất miền Bắc.

Trong bối cảnh mưa lớn cực đoan ngày càng gia tăng, hạ tầng đô thị chịu áp lực nặng nề, Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm xử lý hai “điểm nghẽn” lớn là úng ngập và ùn tắc giao thông. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước đi chiến lược hướng tới quản trị đô thị hiện đại, bền vững.

"MỆNH LỆNH KHẨN CẤP" TRƯỚC ÁP LỰC NGẬP VÀ TẮC

