Tự vẽ dự án Khu dân cư Chánh Phú Hòa rồi phân lô bán nền

Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định, dự án nói trên chưa từng có trên danh sách đăng ký, chưa có giấy tờ pháp lý nào.



Vẽ dự án rồi rao bán trái pháp luật

Lần theo địa chỉ quảng cáo, chúng tôi tìm đến vị trí của dự án Khu dân cư Chánh Phú Hòa tại khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại đây, một bãi đất trống, cỏ mọc đầy xuất hiện nhiều người tự xưng là nhân viên công ty bất động sản đến giới thiệu để bán sản phẩm đất nền.

Trên khu đất hoang, nhân viên của Công ty Cổ phần xây dựng và Địa ốc Nam Land (gọi tắt là Công ty Địa ốc Nam Land) có trụ sở phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương dùng bản sơ đồ quy hoạch đồ họa rất chỉnh chu, phân thành nhiều lô tương ứng từng diện tích khác nhau. Trên sơ đồ cũng thể hiện mã lô đất và hình thức giao dịch mua bán từng đợt có hưởng những ưu đãi khác nhau.

Công ty Địa ốc Nam Land tự vẽ sơ đồ dự án rồi rao bán.

Công ty Địa ốc Nam Land khẳng định, nếu đồng ý mua đất, đơn vị này sẽ lập tức thu tiền trực tiếp thông qua các hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản khu dân cư Chánh Phú Hòa. Theo ghi nhận, tại nơi được cho là dự án khu dân cư Chánh Phú Hòa không chỉ riêng Công ty Nam Land rao bán đất nền còn có một đơn vị khác cũng rao bán “tay đôi” là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Địa ốc Vinaland có địa chỉ tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.



Dự án khu dân cư Chánh Phú Hòa chỉ là bãi đất trống.

Đi sâu tìm hiểu về dự án khu dân cư Chánh Phú Hòa, chúng tôi được biết khu đất này hiện đang thuộc quyền sử dụng của một hộ dân tên D.V.L ngụ tại địa chỉ của dự án. Mặc dù vậy, gần khu đất này lại xuất hiện nhiều cống bê tông giống hệt như một dự án đang chuẩn bị triển khai.



Cơ quan chức năng nói gì?

Liên quan đến dự án khu dân cư Chánh Phú Hòa , Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương cho biết, qua kiểm tra không có dự án khu dân cư Chánh Phú Hòa đăng ký theo địa chỉ nói trên. Theo đó, dự án chưa có pháp lý để thực hiện giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Về sơ đồ quy hoạch khu dân cư Chánh Phú Hòa, cơ quan chức năng cho rằng do công ty bất động sản tự vẽ rồi mang đi quảng cáo bán đất nền trái quy định.

Khu đất này thuộc quyền sử dụng của một hộ dân.

Trong khi đó, đại diện chính quyền phường Chánh Phú Hòa cho biết thêm, đơn vị này khuyến cáo người dân không mua đất tại dự án khu dân cư Chánh Phú Hòa vì dự án này chưa được cấp thép. “UBND phường đã thông báo tới người dân, khi có nhu cầu mua đất trên địa bàn phường, nhất là tại các dự án tách thửa nêu trên cần liên hệ với cơ quan chức năng để hiểu rõ. Người dân không nên vội vàng mua đất khu không tìm hiểu rõ”, đại diện UBND phường Chánh Phú Hòa nói.



Được biết, cả hai công ty bất động sản thực hiện rao bán đất nền tại dự án khu dân cư Chánh Phú Hòa đề mới được thành lập vào cuối năm 2018. Việc hai đơn vị này tự ý vẽ sơ đồ dự án rồi rao bán là trái với quy định phát luật về đất đai và có dấu hiệu lừa đảo. Thiết nghĩ, để tránh gây ra hệ lụy sau này, cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra làm rõ.

Cống bê tông được đặt bên đường chỉ để chứng minh dự án sẽ được thực hiện.

Trước đó, vào ngày 24/11/2018, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Luật (43 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Trần Quốc Luật (có địa chỉ tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng tiến hành khởi tố cùng tội danh đối với 3 đồng phạm của Luật gồm: Nguyễn Ngọc Hòa (37 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Văn Thọ (65 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngoan (61 tuổi).

Theo điều tra, Luật cùng 3 đồng phạm đã tự ý lập dự án khu dân cư rồi lấy tên là Khu dân cư Kim Quang. Sau đó, các đối tượng tổ chức phân lô, bán hàng chục nền đất trên khu đất nông nghiệp thuộc địa bàn phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Liên quan đến việc nhiều dự án bất động sản tại Bình Dương rao bán khi chưa đủ pháp lý, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra hàng loạt dự án có dấu hiệu làm trái quy định để xử lý theo pháp luật. “Một số công ty bất động sản huy động vốn trái quy định bằng cách ký hợp đồng giữ chỗ, hợp đồng góp vốn với khách hàng. Tuy nhiên, khi dự án không được cơ quan chức năng cấp phép do chưa xây dựng cơ sở hạ tầng thì họ tìm đủ mọi cách để né tránh”, đại tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bình Dương nhận định.