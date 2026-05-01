Nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân hàng tấn ngao nuôi chết chủ yếu do thời tiết giao mùa diễn biến thất thường, tác động mạnh đến môi trường sống của ngao.

Trước đó, Báo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, tại khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) những ngày qua xuất hiện hiện tượng ngao chết hàng loạt, gây thiệt hại đáng kể cho người dân. Theo thống kê, diện tích ngao chết khoảng 80ha của 43 hộ dân, với tỷ lệ chết từ 30% đến 50%.

Nhiều khu vực bãi nuôi ghi nhận ngao chết với tỉ lệ từ 30 - 40% bãi.

Theo người dân địa phương, hiện tượng ngao chết bắt đầu xuất hiện khoảng một chục ngày trước, những ngày gần đây có xu hướng lan rộng nhanh chóng. Số ngao này đều đã đạt kích cỡ thu hoạch, là nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đề nghị Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT Hà Tĩnh) lấy mẫu xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân chính xác.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, nếu xác định ngao không bị nhiễm bệnh, người dân sẽ được khuyến cáo thu hoạch sớm để giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Trong trường hợp phát hiện yếu tố dịch bệnh, các biện pháp khoanh vùng, xử lý và kiểm soát sẽ được triển khai theo đúng quy trình kỹ thuật, nhằm ngăn chặn lây lan và bảo vệ sản xuất.

Qua kiểm tra, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh nhận định nguyên nhân ban đầu chủ yếu do thời tiết giao mùa diễn biến thất thường, từ nắng nóng gay gắt chuyển sang mưa lớn khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột, tác động mạnh đến môi trường sống của ngao. Bên cạnh đó, nhiều bãi nuôi sử dụng trong thời gian dài, thả giống liên tục qua nhiều vụ nhưng không có thời gian gián đoạn để cải tạo, làm sạch bãi nuôi theo đúng quy trình.

Đặc biệt, mật độ thả nuôi phổ biến từ 800–1.000 con/m², cao gấp 3–7 lần so với khuyến cáo của ngành chuyên môn nên làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh và khiến ngao suy yếu, chết hàng loạt.

Kết quả phân tích cho thấy, hiện tượng ngao chết hàng loạt không liên quan đến các tác nhân vi khuẩn gây bệnh đã được phân tích (Perkinsus olseni, Perkinsus marinus) và không phát hiện tảo độc trong môi trường nước.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả phân tích mẫu ngao, bùn và nước từ Trung tâm Nghiên cứu môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc để đưa ra kết luận chính thức.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục. Cụ thể, UBND xã Mai Phụ được chỉ đạo huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu gom, xử lý xác ngao chết đúng quy định nhằm tránh ô nhiễm lan rộng.

Đồng thời, ngành chức năng hướng dẫn người dân tiến hành cày xới, bón vôi khử trùng bãi nuôi, tạm dừng thả giống mới và tận thu số ngao còn sống đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiểu thiệt hại.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết, ngay khi xuất hiện tình trạng ngao nuôi bị chết, chính quyền địa phương phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đến hiện trường kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

"Ngao đang trong giai đoạn cho thu hoạch bị chết hàng loạt ở các mức độ khác nhau, với tổng sản lượng ước tính ban đầu khoảng 250 tấn. Với giá bán dao động 23-24 triệu đồng/tấn như hiện nay, người dân địa phương bị thiệt hại kinh tế do ngao nuôi chết lên đến hàng tỷ đồng", lãnh đạo xã Mai Phụ cho hay.