Nguyên Khang có sự nghiệp ra sao trước khi dẫn Vì bạn xứng đáng?

Nguyên Khang trở thành MC Vì bạn xứng đáng mùa mới thay Quyền Linh. Trước đó, anh có gần 20 năm dẫn chương trình và có thành tích học tập xuất sắc.

Chương trình Vì bạn xứng đáng vừa công bố Nguyên Khang là MC đồng hành trong mùa mới. Trước đó, Quyền Linh đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Phía Nguyên Khang xác nhận trên Tiền Phong anh đã tham gia ghi hình các tập phát sóng mùa mới.

Chia sẻ thêm trên Vietnamnet, Nguyên Khang cho biết anh hạnh phúc khi nhận lời mời trở thành MC của Vì bạn xứng đáng. Nam MC từng có duyên đồng hành với chương trình từ những ngày đầu.

“12 năm là khoảng thời gian rất dài và việc được trở lại chương trình mình từng có duyên đồng hành từ những ngày đầu khiến trong tôi nhiều cảm xúc”, anh nói.

Nguyên Khang trở thành MC Vì bạn xứng đáng mùa mới thay Quyền Linh (phải). Ảnh: Vietnamnet, Tiền Phong.

Theo Nguyên Khang, Vì bạn xứng đáng không đơn thuần là gameshow giải trí mà còn mang ý nghĩa thiện nguyện. Qua hàng trăm số phát sóng, chương trình đã kết nối nhiều nghệ sĩ, người chơi với những hoàn cảnh cần được sẻ chia.

Ở mùa 2026, Nguyên Khang cho biết anh chọn cách dẫn gần gũi, chú trọng lắng nghe câu chuyện của mỗi nhân vật thay vì chỉ đảm nhận vai trò kết nối các phần của một gameshow.

Nam MC vừa hoàn thành ghi hình 15 số trong 3 ngày. Anh cho biết đây là thử thách về sức khỏe, khả năng tập trung và cảm xúc khi mỗi tập là một câu chuyện khác nhau. “Phía sau mỗi người chơi là một nhân vật và một câu chuyện đời thực đang chờ đợi sự sẻ chia”, Nguyên Khang chia sẻ.

Theo nhà sản xuất, Nguyên Khang được kỳ vọng mang đến nguồn năng lượng mới cho chương trình, đồng hành cùng người chơi vượt qua các thử thách để mang về những phần quà ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn.

MC Nguyên Khang và người chơi - diễn viên Hứa Minh Đạt trong Vì bạn xứng đáng. Ảnh: FB Nguyên Khang.

Theo Dân Việt, Nguyên Khang chính thức bước vào con đường dẫn chương trình chuyên nghiệp sau khi lọt top 10 thí sinh xuất sắc của cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức năm 2006.

Năm 2009, anh giành quán quân cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình do VTV tổ chức. Đây là dấu mốc giúp Nguyên Khang được biết đến rộng rãi hơn trong lĩnh vực truyền hình.

Anh từng dẫn Vân tay, Chuyên cơ số 6, Trò chơi âm nhạc, Ngôi sao thiết kế Việt Nam, Hòa âm ánh sáng, Bài hát hay nhất, Cặp đôi vàng, Giọng hát Việt, Sing My Song, Tuyệt đỉnh song ca, Biệt đội vui nhộn, Ai sẽ thành sao và Người nghệ sĩ đa tài.

Trước khi làm MC chuyên nghiệp, Nguyên Khang tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật, Khoa Khoa học ứng dụng, Đại học Bách khoa TP HCM. Thời sinh viên, anh nhận học bổng dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc và nhiều lần góp mặt trong nhóm sinh viên có thành tích học tập tốt của trường.

Trong suốt 12 năm học, anh cũng thường xuyên đạt thành tích cao và nhiều lần đạt danh hiệu Học sinh giỏi. Nguyên Khang từng có thời gian du học Nhật Bản.