Sống Khỏe

Nguy cơ nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân đái tháo đường sau tai biến

Những tổn thương ban đầu có thể rất nhỏ, dễ bị bỏ qua, nhưng vi khuẩn có thể xâm nhập vào tuần hoàn máu, gây nên tình trạng viêm nhiễm lan tỏa toàn thân.

Thúy Nga

Ngày 14/8, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đưa ra cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân đái tháo đường sau tai biến.

Người bệnh nam, 82 tuổi được đưa đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng suy kiệt, sốt cao, nhịp tim nhanh bất thường và xuất hiện một ổ loét tại vùng mấu chuyển đùi phải.

Đánh giá ban đầu, người bệnh có nguy cơ rất cao tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết – một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

nhiem-khuan-huyet.jpg
Chăm sóc người bệnh tại bệnh viện Nội tiết TƯ - Ảnh BVCC

Theo lời kể của người nhà, người bệnh có tiền sử đái tháo đường type 2 đã hơn 20 năm, tai biến mạch máu não ba năm trước để lại di chứng liệt nửa người trái, sau tai biến sống phụ thuộc hoàn toàn, nằm tại giường kéo dài.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu mệt mỏi, ăn uống kém, ý thức giảm dần. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng mệt, ý thức chậm và cần hỗ trợ thở oxy để cải thiện. Khám lâm sàng cho thấy có dấu hiệu viêm phổi, kèm theo tại vùng đùi phải xuất hiện một vết loét kích thước 4cm chảy mủ, sưng nề đỏ xung quanh.

Theo ThS.BS Phạm Thị Ngoan, Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đối với những người bệnh mắc đái tháo đường lâu năm bị tai biến mạch máu não có di chứng yếu liệt, việc nằm lâu tại giường làm tăng đáng kể nguy cơ viêm phổi và hình thành các ổ loét tỳ đè – vốn là điểm khởi phát thường gặp của nhiễm khuẩn huyết.

Những tổn thương ban đầu có thể rất nhỏ, dễ bị bỏ qua, nhưng nếu không được chăm sóc đúng cách, vi khuẩn có thể xâm nhập vào tuần hoàn máu, gây nên tình trạng viêm nhiễm lan tỏa toàn thân”.

Người bệnh đã được điều trị tích cực ngay từ đầu bằng kháng sinh phổ rộng, kiểm soát đường huyết bằng insulin, chăm sóc ổ loét, theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn, xét nghiệm viêm và tri giác.

Sau thời gian điều trị ban đầu, người bệnh có cải thiện bước đầu về tri giác, giảm sốt và ổn định huyết động, tuy nhiên vẫn cần được theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ khoa Điều trị tích cực.

Việc chăm sóc người bệnh đái tháo đường liệt nửa người cần đặc biệt chú trọng kiểm soát đường huyết, dinh dưỡng đầy đủ, vận động thụ động và chăm sóc vùng da dễ tỳ đè như vai, hông, gót chân.

Những biểu hiện như sốt kéo dài, thở nhanh, mệt mỏi, thay đổi tri giác hay nhịp tim tăng đều có thể là dấu hiệu sớm của nhiễm trùng và cần được xử lý kịp thời.

Người bệnh đái tháo đường, sau tai biến hoặc cao tuổi cần được theo dõi sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Ngay khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường, dù rất nhỏ, cũng không nên chủ quan.

