Người phụ nữ Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng vì cuộc gọi giả danh

Chỉ sau vài thao tác xác thực theo hướng dẫn qua điện thoại từ kẻ mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước, một phụ nữ đã bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong tài khoản.

Các chiêu trò lừa đảo mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến nhiều người dân sập bẫy và mất số tiền lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội, khi một người phụ nữ bị mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài thao tác trên điện thoại.

Thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản

Ảnh minh hoạ.

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống Nạn nhân là chị T. (sinh năm 1982, trú tại Hà Nội). Vào sáng 27/2, chị nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Người này cho biết cần xác nhận thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp do chị đứng tên đại diện pháp luật.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng cung cấp nhiều thông tin chính xác liên quan đến doanh nghiệp của chị T., khiến nạn nhân tin tưởng. Sau đó, người này gửi một đường link và yêu cầu chị truy cập để hoàn tất thủ tục “bổ sung thông tin”.

Theo hướng dẫn, chị T. đăng nhập vào trang web được gửi và thực hiện các bước xác thực, bao gồm cả thao tác nhận diện khuôn mặt với lý do phục vụ việc đóng phí. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất các bước này, chị phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ gần 1 tỷ đồng. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nạn nhân đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Cơ quan chức năng cảnh báo chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi

Theo Công an thành phố Hà Nội, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy do các đối tượng chuẩn bị kịch bản rất kỹ lưỡng.

Trước khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường tìm cách thu thập thông tin cá nhân hoặc dữ liệu doanh nghiệp từ nhiều nguồn khác nhau. Khi đã nắm được thông tin cần thiết, chúng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, liên hệ với nạn nhân để yêu cầu “xác minh”, “cập nhật” hoặc “bổ sung” thông tin.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng sẽ gửi đường link giả mạo hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Khi nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, thiết bị có thể bị chiếm quyền kiểm soát, dẫn đến nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, truy cập tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân không tin, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, không truy cập vào những đường link hoặc kho ứng dụng không chính thống để tải và cài đặt ứng dụng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời, tránh thiệt hại về tài sản.