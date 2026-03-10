Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Galaxy S26 miễn phí công cụ ảnh AI

Số hóa - Xe

Galaxy S26 miễn phí công cụ ảnh AI

Samsung tích hợp công cụ AI mới trên Galaxy S26 series, cho phép biến đổi ảnh bằng mô tả văn bản, từ ngày thành đêm hay mèo thành chó, hoàn toàn miễn phí.

Thiên Trang (TH)
Galaxy S26 series được bổ sung công cụ AI chỉnh sửa ảnh ngay trong Gallery. (Ảnh: Genk)
Galaxy S26 series được bổ sung công cụ AI chỉnh sửa ảnh ngay trong Gallery. (Ảnh: Genk)
Người dùng chỉ cần nhập mô tả bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để thay đổi chi tiết.
Người dùng chỉ cần nhập mô tả bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để thay đổi chi tiết.
Tính năng có thể biến cảnh đêm thành ngày, thêm vật thể hoặc chỉnh ánh sáng.
Tính năng có thể biến cảnh đêm thành ngày, thêm vật thể hoặc chỉnh ánh sáng.
Khả năng giả lập ánh sáng và đổ bóng khiến ảnh trông rất giống chụp thật.
Khả năng giả lập ánh sáng và đổ bóng khiến ảnh trông rất giống chụp thật.
Công cụ hoạt động với mọi ảnh trong máy, không chỉ ảnh chụp bằng Galaxy S26.
Công cụ hoạt động với mọi ảnh trong máy, không chỉ ảnh chụp bằng Galaxy S26.
Kết quả nhìn khá tự nhiên, nhưng đôi khi hiệu ứng mưa hay bầu trời sao còn giả trân.
Kết quả nhìn khá tự nhiên, nhưng đôi khi hiệu ứng mưa hay bầu trời sao còn giả trân.
Điểm trừ lớn là độ phân giải ảnh sau chỉnh sửa chưa cao, dễ lộ chi tiết nhân tạo.
Điểm trừ lớn là độ phân giải ảnh sau chỉnh sửa chưa cao, dễ lộ chi tiết nhân tạo.
Dù vậy, đây vẫn là tính năng thú vị, miễn phí và phù hợp chia sẻ mạng xã hội.s
Dù vậy, đây vẫn là tính năng thú vị, miễn phí và phù hợp chia sẻ mạng xã hội.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#Galaxy S26 #công cụ AI #chỉnh sửa ảnh #ảnh AI #mô tả ảnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT