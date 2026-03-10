Hà Nội

AI lần đầu “chỉ tay” xây đường hầm xuyên biển

Trung Quốc lần đầu để AI trực tiếp điều phối xây dựng đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới, kiểm soát sai số dưới 0,8mm và tăng năng suất hơn 15%.

Thiên Trang (TH)
Dự án đường hầm Kim Đường tại Chiết Giang đánh dấu bước ngoặt lịch sử.
Lần đầu tiên, AI trực tiếp ra lệnh cho con người và máy móc trong thi công.
Hệ thống phân tích hàng tỷ dữ liệu địa chất, áp lực nước và độ rung máy khoan.
AI tính toán góc độ, lực đẩy và tốc độ để khớp nối chính xác dưới đáy biển.
Độ lệch khi kết nối các đoạn hầm được kiểm soát dưới 0,8 milimet.
Năng suất thi công tăng hơn 15% nhờ dự đoán và xử lý sự cố địa chất trước.
AI còn giúp tiết kiệm vật liệu, giảm tác động đến môi trường sinh thái biển.
Thành công này mở ra kỷ nguyên “công trường thông minh” cho ngành xây dựng toàn cầu.
#AI #đường hầm xuyên biển #Trung Quốc #Kim Đường #công trường thông minh

