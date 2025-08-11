Giải thoát khối u khủng cho người đàn ông bị đau đớn hành hạ hơn 10 năm

Sau hơn 10 năm sống chung với khối u lớn gây đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần, ông S.P (55 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh phẫu thuật bóc tách thành công khối u.

Khối u với kích thước lên đến 20x20cm mọc ở vùng lưng, ngày một lớn dần theo thời gian, khiến ông S.P không chỉ chịu đựng đau nhức kéo dài mà còn dần khép mình, mất đi sự tự tin trong cuộc sống. Gánh nặng ấy không chỉ đến từ nỗi đau bệnh tật mà còn là nỗi mặc cảm bám lấy ông suốt cả thập kỷ.

Nhận được lời giới thiệu từ người quen từng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, ông quyết định vượt qua nỗi e dè để tìm đến đây với mong muốn được chữa khỏi bệnh.

Sau khi tiếp nhận thăm khám, chụp MSCT kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ Chấn thương Chỉnh hình nhận định đây là khối tổn thương trong mô mỡ dưới da nghĩ u mềm lành tính.

Tuy nhiên, khối u ngày một lớn dần theo thời gian, gây đau nhức kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, các bác sĩ đã thống nhất thực hiện phẫu thuật loại bỏ toàn bộ khối u.

U khổng lồ trên lưng bệnh nhân hơn 10 năm - Ảnh BVCC

Với sự chuẩn bị chuyên sâu và phối hợp chặt chẽ của ê-kíp Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê Hồi sức, ca mổ được thực hiện thành công, các bác sĩ đã bóc tách trọn vẹn khối u nặng gần 1,5 kg.

Sau một ngày phẫu thuật, ông S.P đã có thể tự đi lại, vết mổ khô, không dấu hiệu nhiễm trùng và đang hồi phục tích cực. Hiện tại, ông đã được xuất viện sau 7 ngày điều trị, trở lại với cuộc sống thường nhật và lần đầu tiên sau nhiều năm không còn gánh nặng mang tên “khối u”.

Hình ảnh khối u được lấy ra - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Hoàng Cương, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết: Trường hợp của ông S.P là một trường hợp đặc biệt về mặt chuyên môn, bởi khối u có kích thước lớn, tồn tại nhiều năm nên kết dính phức tạp với các mô xung quanh, đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng thao tác để tránh biến chứng.

Việc bóc tách thành công toàn bộ khối u không chỉ là kết quả của kỹ thuật y khoa, mà còn là thành quả từ sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần tận tâm của toàn bộ ê-kíp. Kết quả giải phẫu bệnh lý khối u sau mổ là một khối lành tính hoàn toàn phù hợp với tiên lượng của bác sĩ trước cuộc mổ.

Bệnh nhân đã bình phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC