Người phụ nữ cầm gậy đập vỡ kính xe ô tô trên phố

Ngày 30/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sáng 27/4, tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, nhiều công dân phát hiện các ô tô của mình đỗ tại khu vực phía sau Nhà văn hoá và lề đường thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh bị kẻ gian đập vỡ cửa kính và trộm cắp tài sản trên xe.

Đối tượng Đặng Đình Hiên tại cơ quan Công an.