Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người mẫu xinh đẹp bất ngờ bị đâm tử vong trên tàu điện ở Mỹ

Người mẫu Ukraine đã bị nghi phạm có tiền sử tâm thần vung dao đâm tử vong từ phía sau trên tàu điện. Đối tượng là người vô gia cư, từng nhiều lần bị bắt.

Trường Hân t/h

Ngày 8/9, Telegraph đã đăng tải video được Hệ thống Giao thông Công cộng Khu vực Charlotte (CATS) công bố, ghi lại cảnh người mẫu Ukraine Iryna Zarutska (23 tuổi) bị đâm tử vong trong vụ tấn công trên tàu điện, VnExpress thông tin.

Video từ camera an ninh ghi lại cho thấy nghi phạm Decarlos Brown Jr. (34 tuổi) mặc áo hoodie màu đỏ ngồi một mình trên ghế tàu điện tại Charlotte, bang Bắc Carolina (Mỹ) vào đêm 22/8. Người này có biểu hiện không bình thường, có vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng lắc đầu và dường như đang lẩm bẩm một mình.

Khoảng 21h50, người mẫu Zarutska lên tàu, ngồi ở ghế ngay phía trước Brown. Nghi phạm nhìn cô, rút từ trong túi một con dao gấp, mở ra rồi đột nhiên vùng dậy, đâm vào vùng cổ nạn nhân.

Người mẫu Ukraine bị sát hại trên tàu điện ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Video: CATS

Zarutska gục xuống trên ghế và qua đời tại hiện trường. Sau khi gây án, Brown cởi chiếc áo dính máu, rời tàu và bỏ lại hung khí gần nhà ga.

Brown bị bắt ngay sau đó và được đưa tới bệnh viện điều trị vết thương tự gây ra trong quá trình đâm nạn nhân.

Hồ sơ công khai cho thấy Brown là người vô gia cư, từng nhiều lần bị bắt từ năm 2011 với các tội danh như cướp có vũ trang, đột nhập, trộm cắp nghiêm trọng, trộm xe và lạm dụng hệ thống gọi khẩn cấp 911. Nghi phạm từng ngồi tù tại bang Bắc Carolina và được trả tự do vào tháng 9/2020.

Brown từng khai báo về những vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó có việc hắn ta tin rằng một “chất nhân tạo” nào đó đang kiểm soát cơ thể mình. Tháng 7/2025, một thẩm phán đã ra lệnh tiến hành giám định tâm thần pháp y, nhưng việc này chưa được thực hiện.

Nạn nhân Iryna Zarutska sinh ngày 22/5/2002 tại thủ đô Kiev, Ukraine. Cô theo học chuyên ngành nghệ thuật tại một trường cao đẳng tại Kiev. Gia đình cô chuyển đến thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina (Mỹ) vào năm 2022.

#người mẫu Ukraine #tử vong trên tàu #đâm dao #tội phạm tâm thần #vô gia cư #tấn công trên tàu

Bài liên quan

Video

Thanh sắt đâm thủng kính chắn gió, người trong xe thoát chết kỳ diệu

hoảnh khắc xe con sang đường, xe tải phanh gấp, khiến thanh sắt trên thùng xe lao tới, xuyên thủng kính lái xe con đầy nguy hiểm.

Vào khoảng ngày 21/4 tại Kolhapur, Ấn Độ, một vụ việc nguy hiểm đã xảy ra khi một chiếc xe con đang sang đường. Để tránh va chạm, xe tải chở theo những thanh sắt đã phanh gấp. Lực quán tính khiến số thanh sắt bị trượt về phía trước, đâm xuyên qua kính chắn gió của chiếc xe con. May mắn thay, bó sắt đã dừng lại chỉ cách vị trí tài xế vài centimet nên không có thương vong về người.

Thanh sắt đâm thủng kính chắn gió, người trong xe thoát chết kỳ diệu

Xem chi tiết

Video

Hai xe hơi đâm nhau tan nát, xe máy thoát nạn kỳ diệu

Một người đi xe máy đã thoát chết trong gang tấc khi lách được vào khoảng trống giữa hai chiếc xe đâm nhau trực diện chỉ 1 khoảnh khắc.

Sự việc xảy ra vào 7h45 ngày 8/4, tại Chiang Rai, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một chiếc xe ô tô màu trắng đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm trực diện với chiếc ô tô màu đen. Cú tông mạnh khiến hai chiếc xe đều văng ra xa.

Xem chi tiết

Video

Bênh vực bạn gái, 3 đối tượng đâm tử vong nhân viên quán lẩu

Sau khi đâm chết nhân viên quán lẩu dê, 1 đối tượng ra đầu thú, 2 đối tượng còn lại lẩn trốn bị Công an tỉnh Long An truy xét bắt giữ…

Ngày 16/4, Công an tỉnh Long An cho biết, qua truy xét, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 3 đối tượng: Lê Minh Quang (SN 2004, quê Kiên Giang), Nguyễn Văn Trường (SN 2001, quê kiên Giang) và Ngô Thanh Nhã (SN 2000, ngụ Hậu Giang) để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Đây là 3 đối tượng đã quậy phá quán lẩu dê 63 sau đó sử dụng hung khí tấn công nhân viên trong quán, đâm anh Trần Văn Trường (SN 2003, quê Hà Tĩnh) tử vong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới