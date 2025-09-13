Người mẫu xinh đẹp bất ngờ bị đâm tử vong trên tàu điện ở Mỹ

Người mẫu Ukraine đã bị nghi phạm có tiền sử tâm thần vung dao đâm tử vong từ phía sau trên tàu điện. Đối tượng là người vô gia cư, từng nhiều lần bị bắt.

Ngày 8/9, Telegraph đã đăng tải video được Hệ thống Giao thông Công cộng Khu vực Charlotte (CATS) công bố, ghi lại cảnh người mẫu Ukraine Iryna Zarutska (23 tuổi) bị đâm tử vong trong vụ tấn công trên tàu điện, VnExpress thông tin.

Video từ camera an ninh ghi lại cho thấy nghi phạm Decarlos Brown Jr. (34 tuổi) mặc áo hoodie màu đỏ ngồi một mình trên ghế tàu điện tại Charlotte, bang Bắc Carolina (Mỹ) vào đêm 22/8. Người này có biểu hiện không bình thường, có vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng lắc đầu và dường như đang lẩm bẩm một mình.

Khoảng 21h50, người mẫu Zarutska lên tàu, ngồi ở ghế ngay phía trước Brown. Nghi phạm nhìn cô, rút từ trong túi một con dao gấp, mở ra rồi đột nhiên vùng dậy, đâm vào vùng cổ nạn nhân.

Người mẫu Ukraine bị sát hại trên tàu điện ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Video: CATS

Zarutska gục xuống trên ghế và qua đời tại hiện trường. Sau khi gây án, Brown cởi chiếc áo dính máu, rời tàu và bỏ lại hung khí gần nhà ga.

Brown bị bắt ngay sau đó và được đưa tới bệnh viện điều trị vết thương tự gây ra trong quá trình đâm nạn nhân.

Hồ sơ công khai cho thấy Brown là người vô gia cư, từng nhiều lần bị bắt từ năm 2011 với các tội danh như cướp có vũ trang, đột nhập, trộm cắp nghiêm trọng, trộm xe và lạm dụng hệ thống gọi khẩn cấp 911. Nghi phạm từng ngồi tù tại bang Bắc Carolina và được trả tự do vào tháng 9/2020.

Brown từng khai báo về những vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó có việc hắn ta tin rằng một “chất nhân tạo” nào đó đang kiểm soát cơ thể mình. Tháng 7/2025, một thẩm phán đã ra lệnh tiến hành giám định tâm thần pháp y, nhưng việc này chưa được thực hiện.

Nạn nhân Iryna Zarutska sinh ngày 22/5/2002 tại thủ đô Kiev, Ukraine. Cô theo học chuyên ngành nghệ thuật tại một trường cao đẳng tại Kiev. Gia đình cô chuyển đến thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina (Mỹ) vào năm 2022.