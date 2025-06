Người lái xích lô xin lỗi vì giật tiền khách nước ngoài

Gặp cụ ông nghèo đạp xích lô kiếm sống, người phụ nữ làm một việc khiến ông bất ngờ, cả MXH đồng loạt “cảm ơn” Khi thấy cụ già đạp xích lô trên đường nhưng chẳng có khách, người phụ nữ đã chủ động gọi cụ lại hỏi thăm và tặng chút tiền để cụ có bữa ăn no.

Làm rõ video “chi tiền tỷ để có suất chèo thuyền, đạp xích lô” Tài khoản đăng thông tin "chi tiền tỷ để có suất lái thuyền, đạp xích lô tại Hội An" gây xôn xao dư luận. Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đề nghị công an vào cuộc xác minh.