Người giàu có luôn tránh tiêu tiền vào 3 thứ này

Khi tránh được những khoản chi lãng phí, họ có thể biến nguồn lực nhỏ thành nền tảng giàu có lâu dài.

Theo Thư Di/ GĐ&XH (Sức khỏe và Đời sống)

Nhiều người nghĩ rằng để trở nên giàu có, chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít người trúng xổ số hoặc nhận thừa kế lớn lại nhanh chóng rơi vào khó khăn tài chính.

Nguyên nhân chủ yếu là họ không có kỷ luật chi tiêu và thiếu kỹ năng quản lý tiền bạc. Trong khi đó, những người giàu có thực sự hiểu rằng việc xây dựng tài sản bền vững phụ thuộc rất lớn vào cách họ sử dụng tiền.

Triệu phú tự thân Brian Crane là một ví dụ điển hình. Ông sáng lập Spread Great Ideas và đầu tư vào nhiều doanh nghiệp kỹ thuật số, thương mại điện tử.

Dù sở hữu khối tài sản đáng kể, lối sống của ông lại khá giản dị. Crane từng chia sẻ rằng trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, ông đã đưa ra một số quyết định đầu tư sai lầm sau khi bán công ty đầu tiên, khiến bản thân suýt phá sản.

Từ trải nghiệm đó, ông rút ra bài học: chi tiêu thiếu cân nhắc có thể khiến một người mất rất nhiều, dù đang sở hữu số tiền lớn.

Muốn giàu có, hãy hạn chế chi tiền cho đồ hiệu đắt đỏ

Việc chi tiêu chỉ để "trông giàu có" dễ khiến tài chính suy giảm nhanh chóng. Ảnh minh họa

Nhiều người khi có tiền thường muốn thể hiện sự giàu có bằng cách mua quần áo hàng hiệu, xe sang hay phụ kiện xa xỉ.

Tuy nhiên, theo Crane, những món đồ hiệu đắt đỏ là khoản chi nên hạn chế. Những món đồ này thường mất giá theo thời gian và không tạo ra nguồn thu nhập.

Việc chi tiêu chỉ để "trông giàu có" dễ khiến tài chính suy giảm nhanh chóng.

Người thực sự giàu có thường ưu tiên giá trị sử dụng và khả năng sinh lời thay vì chạy theo hào nhoáng.

Khi chuyển khoản tiền mua sắm sang đầu tư, tài sản sẽ có cơ hội tăng trưởng bền vững hơn.

Giàu có bền vững không đến từ biệt thự khổng lồ

Người muốn giàu có lâu dài thường lựa chọn bất động sản phù hợp nhu cầu hoặc có khả năng cho thuê, đầu tư. Ảnh minh họa

Nhiều người xem việc sở hữu nhà lớn là biểu tượng của giàu có. Tuy nhiên, những căn biệt thự khổng lồ đi kèm chi phí bảo trì, thuế và vận hành rất cao.

Nếu không khai thác được giá trị sinh lời, chúng chỉ khiến dòng tiền bị "chôn" trong tài sản ít thanh khoản.

Người muốn giàu có lâu dài thường lựa chọn bất động sản phù hợp nhu cầu hoặc có khả năng cho thuê, đầu tư.

Thay vì chạy theo quy mô, họ chú trọng hiệu quả tài chính và khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Lối sống xa hoa khiến mục tiêu giàu có ngày càng xa

Người hướng đến giàu có thường kiểm soát chi tiêu cho giải trí, chỉ lựa chọn những trải nghiệm phù hợp khả năng tài chính. Ảnh minh họa

Những chuyến du lịch xa xỉ, bữa tiệc sang trọng hay các trải nghiệm đắt đỏ có thể mang lại cảm giác hào nhoáng nhất thời.

Tuy nhiên, đây là những khoản chi không tạo ra giá trị lâu dài. Khi duy trì lối sống xa hoa, chi phí tăng nhanh hơn thu nhập, khiến việc tích lũy trở nên khó khăn.

Người hướng đến giàu có thường kiểm soát chi tiêu cho giải trí, chỉ lựa chọn những trải nghiệm phù hợp khả năng tài chính.

Họ ưu tiên đầu tư vào kiến thức, kỹ năng và tài sản sinh lời để tạo nền tảng vững chắc.

Muốn giàu có cần kỷ luật tài chính và tư duy dài hạn

Điểm chung của những người giàu có là họ không tiêu tiền để chứng minh bản thân, mà sử dụng tiền như công cụ tạo ra giá trị mới.

Khi tránh đồ hiệu đắt đỏ, biệt thự không cần thiết và lối sống xa hoa, họ giữ được nguồn lực để đầu tư dài hạn.

Sự giàu có bền vững không đến từ những khoảnh khắc phô trương, mà từ kỷ luật tài chính và khả năng kiểm soát chi tiêu mỗi ngày.

Theo Yahoo Finance

