Người dùng nổi giận khi Amazon ngừng hỗ trợ các thiết bị cũ

Người dùng các thiết bị đọc sách cũ của Amazon lưu ý, ngoài việc không thể mua, mượn sách mới bạn không được hủy đăng ký hoặc khôi phục cài đặt gốc.

Cập nhật Amazon đang "tri ân" những người dùng Kindle lâu năm bằng cách ngừng hỗ trợ các thiết bị đã cũ, dù hãng cũng cố gắng "giảm thiểu gián đoạn" cho khách hàng hiện tại bằng cách tặng mã giảm giá 20% cho các mẫu Kindle mới cùng khoản tín dụng mua eBook.

Mặc dù, ai cũng hiểu rằng không có công nghệ nào tồn tại mãi mãi, nhưng động thái này của Amazon khiến nhiều người dùng bức xúc.

Những máy đọc sách cũ của Amazon sẽ bị ngừng hỗ trợ từ ngày 20/5.

Đồng thời, nếu bạn đang sở hữu các thế hệ máy đọc sách cũ của Amazon, bạn phải lưu ý kỹ những lời nhắc dưới đây để không biến chúng thành những cục chặn giấy đúng nghĩa.

Kể từ ngày 20/5/2026, Amazon sẽ "ngừng hỗ trợ các thiết bị Kindle ra mắt từ năm 2012 trở về trước", theo thông báo qua email gửi khách hàng hôm nay.

Các thiết bị bị ảnh hưởng bao gồm Kindle thế hệ thứ nhất và thứ hai, cũng như Kindle DX và DX Graphite, Kindle Keyboard, Kindle 4, Kindle Touch, Kindle 5 và Kindle Paperwhite thế hệ đầu tiên.

Điều này có ý nghĩa gì với khách hàng? Họ vẫn có thể tiếp tục đọc các cuốn sách đã tải về trên thiết bị, nhưng sẽ không thể "mua, mượn hoặc tải thêm sách mới về thiết bị sau thời điểm đó", email cho biết.

"Nếu bạn hủy đăng ký hoặc khôi phục cài đặt gốc các thiết bị này, bạn sẽ không thể đăng ký lại hoặc sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào."

Nhiều người vẫn thích sở hữu nhạc, phim, các series hài hoặc sách theo cách truyền thống, bao gồm cả thế hệ trẻ vốn đã chán ngán với việc các thiết bị bị "lỗi thời có chủ đích". Các thiết bị Kindle không phải là loa thông minh hay laptop đắt tiền, nhưng quyết định này của Amazon vẫn khiến không ít khách hàng bức xúc.

Email của Amazon cho biết để "giảm thiểu gián đoạn" – và có lẽ cũng nhằm thúc đẩy chu kỳ nâng cấp – hãng sẽ cung cấp mã khuyến mãi giảm 20% giá bán cho một số mẫu Kindle mới cùng khoản tín dụng eBook tự động cộng vào tài khoản sau khi mua.

"Các thiết bị Kindle mới của chúng tôi mang lại nhiều cải tiến đáng kể về chất lượng màn hình, hiệu năng và khả năng tiếp cận – đồng thời bạn vẫn có thể truy cập toàn bộ thư viện Kindle và cửa hàng Kindle," Amazon cho biết.

Một số khách hàng cho biết lý do Amazon đưa ra là không thể hỗ trợ phần cứng cũ với phần mềm mới nhất. Một khách hàng nhận định đây là "quyết định kinh doanh, không phải quy luật tự nhiên".

Một người dùng nói thêm: "Quyết định này gây khó chịu vì nhiều lý do. Nhóm khách hàng bị ảnh hưởng lớn đến đâu? Amazon chắc chắn biết rõ điều này dựa trên dữ liệu loại thiết bị và lịch sử mua sách Kindle. Đây là những khách hàng trung thành với thương hiệu. Nếu nhóm này nhỏ, tại sao lại đưa ra một thỏa thuận một chiều làm giảm niềm tin vào thương hiệu?"

"Nếu nhóm này lớn, liệu Amazon có đang đi vào vết xe đổ của Microsoft với các máy tính Windows 10?"

Việc "đưa các thiết bị còn hoạt động vào bãi rác hoặc tái chế chỉ vì lý do kỹ thuật và thương mại" là một lựa chọn tồi, và "khiến chúng trở nên vô dụng là hành động lãng phí có chủ đích" - Các ý kiến của khách hàng sở hữu thiết bị cũ bức xúc trên mạng.

Mức giảm giá "vừa phải" cho thiết bị mới cũng không làm hài lòng một số khách hàng. "Giảm giá cho một thứ mà bạn vốn không định mua là một thỏa thuận lệch lạc. Lợi ích của việc giảm giá chỉ dựa trên việc tránh gián đoạn mà chính Amazon tạo ra," một khách hàng chia sẻ.

Nhiều trang báo công nghệ đã liên hệ Amazon để hỏi về các ý kiến của khách hàng không hài lòng. Tuy nhiên, Amazon chỉ gửi lại một thông cáo lặp lại nội dung đã thông báo trước đó.

"Bắt đầu từ ngày 20/5/2026, khách hàng sử dụng các thiết bị Kindle và Kindle Fire ra mắt từ năm 2012 trở về trước sẽ không còn có thể mua, mượn hoặc tải nội dung mới qua cửa hàng Kindle. Các mẫu này đã được hỗ trợ ít nhất 14 năm – một số lên tới 18 năm – nhưng công nghệ đã thay đổi rất nhiều trong thời gian đó, và các thiết bị này sẽ không còn được hỗ trợ nữa. Chúng tôi đang thông báo cho những người vẫn còn sử dụng và cung cấp các chương trình khuyến mãi để hỗ trợ chuyển đổi sang thiết bị mới hơn. Tài khoản và Thư viện Kindle của họ vẫn có thể truy cập đầy đủ qua ứng dụng Kindle miễn phí và Kindle for Web."