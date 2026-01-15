Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mua RTX 5090 giá rẻ trên Amazon, nhận về túi đeo hông

Số hóa

Mua RTX 5090 giá rẻ trên Amazon, nhận về túi đeo hông

Một người bán trên Amazon rao RTX 5090 giá 999 USD nhưng giao túi đeo hông, khiến ít nhất 42 người mua “sập bẫy” ngay đầu năm.

Thiên Trang (TH)
Cộng đồng công nghệ quốc tế đang xôn xao trước vụ lừa đảo mua card đồ họa RTX 5090 trên Amazon nhưng nhận về túi đeo hông.
Cộng đồng công nghệ quốc tế đang xôn xao trước vụ lừa đảo mua card đồ họa RTX 5090 trên Amazon nhưng nhận về túi đeo hông.
Vụ việc với ít nhất 42 nạn nhân đang đặt ra dấu hỏi lớn về kiểm soát gian lận và kẽ hở trong mô hình bán hàng FBA của Amazon.
Vụ việc với ít nhất 42 nạn nhân đang đặt ra dấu hỏi lớn về kiểm soát gian lận và kẽ hở trong mô hình bán hàng FBA của Amazon.
Người bán bên thứ ba có tên Fitter's Niche Direct đã rao bán RTX 5090 với giá chỉ 999 USD, bằng một nửa giá niêm yết.
Người bán bên thứ ba có tên Fitter's Niche Direct đã rao bán RTX 5090 với giá chỉ 999 USD, bằng một nửa giá niêm yết.
Thực tế, GeForce RTX 5090 có giá chính thức 1.999 USD và ngoài thị trường còn bị đội lên hơn 2.500 USD do khan hiếm nguồn cung.
Thực tế, GeForce RTX 5090 có giá chính thức 1.999 USD và ngoài thị trường còn bị đội lên hơn 2.500 USD do khan hiếm nguồn cung.
Lợi dụng tâm lý săn hàng hiếm giá rẻ, listing bất thường này vẫn thu hút nhiều người mua đặt niềm tin.
Lợi dụng tâm lý săn hàng hiếm giá rẻ, listing bất thường này vẫn thu hút nhiều người mua đặt niềm tin.
Điều đáng nói là gian hàng có tới 99% đánh giá tích cực, khiến không ít nạn nhân hoàn toàn mất cảnh giác.
Điều đáng nói là gian hàng có tới 99% đánh giá tích cực, khiến không ít nạn nhân hoàn toàn mất cảnh giác.
Khi nhận hàng, nhiều người tá hỏa phát hiện bên trong chỉ là túi đeo hông thay vì card đồ họa cao cấp.
Khi nhận hàng, nhiều người tá hỏa phát hiện bên trong chỉ là túi đeo hông thay vì card đồ họa cao cấp.
Một số khách hàng còn gặp khó khăn khi hoàn tiền do hệ thống ghi nhận sản phẩm trả lại không khớp với đơn hàng.
Một số khách hàng còn gặp khó khăn khi hoàn tiền do hệ thống ghi nhận sản phẩm trả lại không khớp với đơn hàng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kịch bản lừa đảo bắt cóc online "thao túng tâm lý" nhiều nạn nhân | VTV24
Thiên Trang (TH)
#RTX 5090 #Amazon #lừa đảo #gian lận #thị trường #card đồ họa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT