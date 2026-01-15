Mua RTX 5090 giá rẻ trên Amazon, nhận về túi đeo hông

Một người bán trên Amazon rao RTX 5090 giá 999 USD nhưng giao túi đeo hông, khiến ít nhất 42 người mua “sập bẫy” ngay đầu năm.
Ba cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu lên kế hoạch tái hợp. Việt Hương khoe khiêu vũ với trai trẻ trong vở kịch mới.
Một bức tượng đầu bằng đá cẩm thạch của nữ thần Tyche đã được tìm thấy ở Bulgaria. Đây được xem là một phát hiện phi thường.
Đài quan sát Vera C. Rubin (Mỹ) phát hiện một vật thể có cấu tạo "không giống ai", phá vỡ nhiều giới hạn vật lý và được đặt tên là 2025 MN45.
Ba cựu thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu lên kế hoạch tái hợp. Việt Hương khoe khiêu vũ với trai trẻ trong vở kịch mới.
Không còn là những bộ cánh streetwear hầm hố, Bảo Khuyên Susan 'đốn tim' người hâm mộ khi xuống phố với diện mạo dịu dàng trong thiết kế áo yếm đón Xuân.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 16/1, Song Tử được quý nhân trợ giúp, đừng ngại khó. Thiên Bình đừng vì lợi nhỏ mà mang tiếng xấu.
Với mức giá cao, quất gỗ lũa chủ yếu hướng đến các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng hoặc những gia đình có không gian rộng, yêu thích cây cảnh cao cấp.
Với tổng chi phí cải tạo khoảng hơn 900 triệu đồng, căn hộ 44m² khiến nhiều người có cảm giác như nhà 60m² hiện đại và tiện nghi.
Không hổ là một trong những beauty blogger đình đám hiện tại, Nguyên Newin vừa khiến người hâm mộ xuýt xoa khi tung bộ ảnh mới giữa khung cảnh tuyết trắng xóa.
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều thành công về tài lộc, sự nghiệp và tình cảm nhờ vận may và quý nhân phù trợ.
Tộc người Papua ở Papua New Guinea là một trong những cộng đồng bản địa cổ xưa nhất thế giới, lưu giữ sự đa dạng văn hóa và sinh học đặc biệt.
Tại Tokyo Auto Salon 2026, một phiên bản Toyota Alphard đặc biệt đã thu hút sự chú ý với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ dòng xe off-road Land Cruiser.
Trên trang cá nhân, diễn viên Nhã Phương đăng tải bộ ảnh chụp cùng Trường Giang, hai con Destiny và Hope ở Đà Lạt.
Chùa Phật Tích (Bắc Ninh) là một trong những trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất miền Bắc, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và nghệ thuật độc đáo.
Trên thế giới, một số giống gà độc lạ, có ngoại hình và màu sắc bắt mắt đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong đó, một số giống gà có giá khá đắt đỏ.
Tập đoàn vũ khí Kalashnikov nổi tiếng của Nga giới thiệu các mẫu xe máy điện với cấu hình vận hành và tùy chọn cho các mục đích chuyên dụng.
Tại CES 2026, Samsung gây sốc khi trình diễn màn hình gập không nếp gấp, ứng dụng nguyên lý đập nước để phân tán lực và loại bỏ vết hằn quen thuộc.
Từ tờ mờ sáng, bãi biển Vũng Tàu đã nhộn nhịp khi du khách rủ nhau “săn mặt trời”, tận hưởng bình minh, gió mát và khoảnh khắc chữa lành hiếm có.
Huỳnh Hạo Khang từng Đất rừng phương Nam, Ngày xưa có một chuyện tình trước khi vào vai con trai Kiều Minh Tuấn trong phim Con kể ba nghe.
Tái xuất với bộ ảnh mới trong trang phục cúp ngực đầy tinh tế, hot TikToker Ngân Hà khéo khoe bờ vai trần quyến rũ khiến người đối diện khó rời mắt.
Volkswagen sắp ra mắt phiên bản đặc biệt Golf GTI Edition 50 tại Vương quốc Anh, nơi mẫu xe này sẽ được bán ra thị trường trong tuần này với số lượng giới hạn.