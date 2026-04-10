Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Người dùng máy dò kim loại tìm thấy đồng xu 'kỳ lạ' 1.100 năm tuổi

Dùng máy dò kim loại tại khu vực ở Norfolk, một người dân Anh đã tìm thấy mặt dây chuyền hình đồng xu "kỳ lạ" 1.100 năm tuổi có khắc hình Thánh Gioan Baotixita.

Tâm Anh (TH)

Một người dò tìm kim loại ở ngôi làng Dunton, Norfolk, Anh đã có phát hiện bất ngờ và thú vị khi tìm thấy mặt dây chuyền hình đồng xu có niên đại thế kỷ 9. Một mặt của đồng xu mang chân dung Thánh Gioan Baotixita.

Theo các chuyên gia, cổ vật trên có một số điểm "kỳ lạ". Đầu tiên là hình ảnh các nhân vật tôn giáo hiếm khi được khắc trên các hiện vật vào khoảng 1.100 năm trước trong lịch sử nước Anh.

Thứ hai, loại tiền xu này thường được người Scandinavia chế tác - những người lúc đó chưa theo đạo Cơ đốc. Vậy nên, mặt dây chuyền hình đồng xu đến từ đâu? Đó là những câu hỏi mà các chuyên gia đang cố gắng tìm câu trả lời.

Mặt dây chuyền hình đồng xu solidus bằng vàng tìm thấy Dunton có một lỗ nhỏ ở trên đỉnh để xỏ sợi dây đeo vào cổ. Mặc dù hiện vật đã bị vỡ nhưng các chuyên gia vẫn có thể đọc được hầu hết các từ tiếng Latinh được khắc trên đó.

phi-2.jpg
Mặt dây chuyền hình đồng xu có niên đại khoảng 1.100 năm tuổi. Ảnh: Andrew Williams/Norfolk County Council.

Một mặt của đồng xu có khắc chữ “IOAN” cùng với hình ảnh một người đàn ông có râu. Mặt còn lại có hình một cây thánh giá được bao quanh bởi dòng chữ “BABTIS… T EVVAN”. Ghép lại, dòng chữ này có nghĩa là “Gioan, người rửa tội và người truyền giáo”.

Nhà nghiên cứu tiền tệ Simon Coupland cho hay đồng xu trên có thể có niên đại từ những năm 860 hoặc 870. Chữ khắc trên đồng xu trùng khớp với các đồng xu có cùng niên đại - thời kỳ Carolingian, từ năm 751 - 887. Những đồng xu như thế này thường có giá trị đủ để được dùng làm đồ trang sức. Điều này giải thích vì sao có một lỗ nhỏ trên đồng xu cho thấy nó từng được dùng như mặt dây chuyền.

Việc tìm thấy mặt dây chuyền hình đồng xu mang chân dung Thánh Gioan Baotixita được các chuyên gia nhận định là vô cùng hiếm gặp. Bởi lẽ, ở Tây Âu vào thời kỳ Carolingian, tiền xu thường khắc chân dung các vị vua chứ không phải các nhân vật tôn giáo. Nhà nghiên cứu tiền tệ Coupland cho hay chưa từng thấy đồng xu có niên đại vào thời kỳ Carolingian mang chân dung Thánh Gioan Baotixita như phát hiện gần đây.

Kho báu 69 đồng tiền xu cổ bỗng trồi lên giữa lớp rêu rừng

Nhóm khám phá tìm thấy 69 đồng xu cổ từ thế kỷ 17, trong đó có đồng ducat vàng, dưới lớp rêu và rễ cây trong rừng nguyên sinh.

1-7928.png
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của một trong những khu rừng nguyên sinh rộng lớn cuối cùng của châu Âu, Puszcza Knyszyńska – hay Rừng Knyszyn ở biên giới phía đông bắc của Ba Lan, bên bờ biển Baltic, một nhóm bạn từ Grupa eksploracyjna przy Stowarzyszeniu “Wielki Las” (“Nhóm Thám hiểm Hiệp hội Rừng Lớn”) đã phát hiện ra nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Wielki Las.
2-3409.png
Đó là một kho báu cổ ẩn giấu dưới thảm thực vật. Ảnh: @Wielki Las.
Phát hiện 7.000 đồng xu bạc Ottoman từ thế kỷ 18 gây chấn động khảo cổ

Hơn 7.000 đồng xu bạc Ottoman được khai quật tại Romania, tuân thủ luật pháp và góp phần làm rõ lịch sử thương mại vùng Đông Nam châu Âu.

1-6504.png
RO Detecting, tên gọi của người tìm kiếm kho báu bán chuyên nghiệp đầy nhiệt huyết đã phát hiện ra bốn chiếc bình gốm chứa đầy đồng tiền xu bạc Ottoman có niên đại từ thế kỷ 18 Sau Công Nguyên. Ảnh: @RO Detecting.
2-8212.png
Những đồng xu bạc này được đúc dưới thời trị vì của Vua Sultan Mustafa III. Ảnh: @RO Detecting.
Khám phá hơn 1.100 đồng xu cổ được khai quật tại Tarsus

Phát hiện chum gốm cổ trong lúc chuẩn bị chôn cất mới đã dẫn đến cuộc khai quật quy mô, thu giữ hơn 1.100 đồng xu cổ để nghiên cứu chuyên sâu.

1-1187.png
Khi dân làng chuẩn bị một khu chôn cất mới ở Yunusoglu, thì họ bất ngờ khai quật được một chiếc chum gốm cổ. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Tarsus.
2-5663.png
Nhận thấy tầm quan trọng của phát hiện này, dân làng nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Các đội cảnh sát đã đến để bảo vệ khu vực và liên hệ với Ban Giám đốc Bảo tàng thành phố Tarsus, đảm bảo địa điểm này không bị xáo trộn. Ảnh: @Bảo tàng thành phố Tarsus.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới