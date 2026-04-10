Người dùng máy dò kim loại tìm thấy đồng xu 'kỳ lạ' 1.100 năm tuổi

Dùng máy dò kim loại tại khu vực ở Norfolk, một người dân Anh đã tìm thấy mặt dây chuyền hình đồng xu "kỳ lạ" 1.100 năm tuổi có khắc hình Thánh Gioan Baotixita.

Một người dò tìm kim loại ở ngôi làng Dunton, Norfolk, Anh đã có phát hiện bất ngờ và thú vị khi tìm thấy mặt dây chuyền hình đồng xu có niên đại thế kỷ 9. Một mặt của đồng xu mang chân dung Thánh Gioan Baotixita.

Theo các chuyên gia, cổ vật trên có một số điểm "kỳ lạ". Đầu tiên là hình ảnh các nhân vật tôn giáo hiếm khi được khắc trên các hiện vật vào khoảng 1.100 năm trước trong lịch sử nước Anh.

Thứ hai, loại tiền xu này thường được người Scandinavia chế tác - những người lúc đó chưa theo đạo Cơ đốc. Vậy nên, mặt dây chuyền hình đồng xu đến từ đâu? Đó là những câu hỏi mà các chuyên gia đang cố gắng tìm câu trả lời.

Mặt dây chuyền hình đồng xu solidus bằng vàng tìm thấy Dunton có một lỗ nhỏ ở trên đỉnh để xỏ sợi dây đeo vào cổ. Mặc dù hiện vật đã bị vỡ nhưng các chuyên gia vẫn có thể đọc được hầu hết các từ tiếng Latinh được khắc trên đó.

Mặt dây chuyền hình đồng xu có niên đại khoảng 1.100 năm tuổi. Ảnh: Andrew Williams/Norfolk County Council.

Một mặt của đồng xu có khắc chữ “IOAN” cùng với hình ảnh một người đàn ông có râu. Mặt còn lại có hình một cây thánh giá được bao quanh bởi dòng chữ “BABTIS… T EVVAN”. Ghép lại, dòng chữ này có nghĩa là “Gioan, người rửa tội và người truyền giáo”.

Nhà nghiên cứu tiền tệ Simon Coupland cho hay đồng xu trên có thể có niên đại từ những năm 860 hoặc 870. Chữ khắc trên đồng xu trùng khớp với các đồng xu có cùng niên đại - thời kỳ Carolingian, từ năm 751 - 887. Những đồng xu như thế này thường có giá trị đủ để được dùng làm đồ trang sức. Điều này giải thích vì sao có một lỗ nhỏ trên đồng xu cho thấy nó từng được dùng như mặt dây chuyền.

Việc tìm thấy mặt dây chuyền hình đồng xu mang chân dung Thánh Gioan Baotixita được các chuyên gia nhận định là vô cùng hiếm gặp. Bởi lẽ, ở Tây Âu vào thời kỳ Carolingian, tiền xu thường khắc chân dung các vị vua chứ không phải các nhân vật tôn giáo. Nhà nghiên cứu tiền tệ Coupland cho hay chưa từng thấy đồng xu có niên đại vào thời kỳ Carolingian mang chân dung Thánh Gioan Baotixita như phát hiện gần đây.