Cộng đồng trẻ

Người đẹp gốc Nghệ An bất ngờ thông báo đăng ký kết hôn

Nguyễn Ngọc Nữ, người đẹp từng vướng tin đồn tình cảm với cầu thủ Phan Văn Đức, vừa gây bất ngờ khi công khai việc đăng ký kết hôn.

Trầm Phương
Mới đây, Nguyễn Ngọc Nữ - người đẹp quê Nghệ An, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã đăng tải hình ảnh cô cùng bạn trai cầm trên tay giấy đăng ký kết hôn. (Ảnh: FBNV)
Cô chia sẻ dòng trạng thái hạnh phúc: "Một lời hứa.. Một cái nắm tay.. Một đời bên nhau" và không quên tag tài khoản của nửa kia. (Ảnh: FBNV)
Bài đăng của Ngọc Nữ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Ngọc Nữ được biết đến là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô lần đầu công khai hình ảnh về bạn trai vào ngày 2/9. Trước đó, cô từng có những chia sẻ ẩn ý về việc đã có "bến đỗ". (Ảnh: FBNV)
Vào ngày 8/9, Ngọc Nữ cũng đã đăng ảnh bạn trai và tiết lộ về mối duyên của mình: "Mọi người cứ hỏi sao va vào nhau hay thế? Đơn giản thôi ạ, mình chú trọng sức khoẻ còn anh thì làm y tế". (Ảnh: FBNV)
Việc cô bất ngờ thông báo đăng ký kết hôn là một tin vui đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của người đẹp xứ Nghệ. (Ảnh: FBNV)
Cặp đôi được nhiều người nhận xét là trai tài gái sắc. Trên trang cá nhân, Ngọc Nữ cũng khá thoải mái khi đăng tải những khoảnh khắc bên bạn trai. (Ảnh: FBNV)
Trước khi tìm thấy hạnh phúc hiện tại, Nguyễn Ngọc Nữ từng là cái tên được chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Phan Văn Đức vào khoảng giữa năm 2018. (Ảnh: FBNV)
Dù cả hai chưa từng công khai xác nhận, nhưng những tương tác và hình ảnh thân thiết của họ luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. (Ảnh: FBNV)
Phan Văn Đức kết hôn với vợ hiện tại là Nhật Linh vào đầu năm 2020. Về phía Ngọc Nữ, cho đến lúc công khai chuyện đăng kí kết hôn mới đây, cô cũng kín tiếng trong chuyện đời tư. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Nguyễn Ngọc Nữ #đăng ký kết hôn #cầu thủ Phan Văn Đức #hạnh phúc mới #Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

