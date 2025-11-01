Hà Nội

Ngôi nhà không khác viện dưỡng lão của cặp vợ chồng trung niên

Bất động sản

Ngôi nhà không khác viện dưỡng lão của cặp vợ chồng trung niên

Căn nhà mang đến cảm giác như đang đi lạc vào một viện dưỡng lão kiểu mẫu, không ồn ào, không rườm rà, mọi thứ đều tiện lợi, an toàn và ấm áp. 

Hoàng Minh (theo Sohu)
Căn hộ 100m2 ở Bắc Kinh thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trung niên. Ảnh: Sohu
Ngôi nhà không có bất cứ chi tiết nào mang tính “phô trương” hay “theo xu hướng mạng xã hội”. Mọi thứ đều hướng tới sự dễ dùng, dễ di chuyển và dễ lau dọn. Ảnh: Sohu
Cửa ra vào rộng hơn bình thường, đủ cho xe đẩy nếu sau này cần. Ảnh: Sohu
Sàn nhà phẳng lát gỗ ấm màu sáng, tạo cảm giác mềm mại khi đi chân trần. Ảnh: Sohu
Phòng khách không có bàn trà to hay sofa nặng nề. Thay vào đó là một tấm thảm mềm lớn, để gia chủ có thể ngồi, nằm, duỗi chân một cách tự do. Ảnh: Sohu
Phòng bếp, phòng ăn thiết kế liền mạch, giúp di chuyển dễ dàng. Ảnh: Sohu
Căn bếp thiết kế mở, không tường ngăn, thiết kế theo chiều ngang để có thể vừa trò chuyện, vừa quan sát phòng khách. Ảnh: Sohu
Bàn ăn gỗ nhỏ gọn, đủ cho hai người nhưng có thể mở rộng khi cần. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ chính với giường gỗ thấp, nệm êm, ánh sáng dịu. Ảnh: Sohu
Tủ quần áo âm tường chiếm trọn một bên vách, vừa làm vách ngăn vừa giấu phòng tắm riêng phía sau. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ phụ biến thành phòng đa năng, có thể đọc sách, nghe nhạc, tập giãn cơ nhẹ hoặc tiếp khách thân. Ảnh: Sohu
Phòng tắm chính ẩn sau cánh cửa tủ quần áo, sàn lát chống trượt, góc tường được bo cong, và tay vịn được gắn ở các vị trí cần thiết. Ảnh: Sohu
Bồn tắm cỡ nhỏ vừa để ngâm chân, vừa để tắm thư giãn. Ảnh: Sohu
