Mê mẩn căn hộ 55m2 "chất lừ" cô nàng độc thân

Không hào nhoáng nhưng căn hộ 55m của cô nàng độc thân khiến bất cứ ai ghé thăm cũng trầm trồ vì sự sạch sẽ, gọn gàng và tinh tế.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Yami (32 tuổi) là một nữ nhân viên văn phòng độc thân, rất yêu đời. Yami sống một mình trong căn hộ có diện tích sử dụng khoảng 55m2. Ảnh: 6parkbbs
Căn hộ gồm một phòng khách và một phòng ngủ, nội thất cứng bình thường nhưng điểm nhấn lại nằm ở những món đồ nội thất mềm, đầy sắc màu pháo hoa. Ảnh: 6parkbbs
Từng góc nhỏ đều được chăm chút, giúp chủ nhân cân bằng giữa công việc căng thẳng và cuộc sống riêng. Ảnh: 6parkbbs
Lối vào được lát bằng xi măng tự san phẳng, có khả năng chống mài mòn và chống bẩn. Ảnh: 6parkbbs
Do chiều cao trần nhà ở Nhật Bản bị hạn chế nên nội thất Yami mua tương đối thấp để không tạo cảm giác chật chội và ngột ngạt. Ảnh: 6parkbbs
Phòng khách có cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần, đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: 6parkbbs
Sàn gỗ nguyên khối kết hợp thảm xám nhạt và chậu cây xanh khéo đặt ở góc, vừa thêm sắc màu, vừa ổn định không gian. Ảnh: 6parkbbs
Khu bếp mở giúp tối ưu diện tích và tạo sự kết nối với phòng ăn. Ảnh: 6parkbbs
Bàn ăn gỗ đặt đối diện bếp, thuận tiện bày biện. Ảnh: 6parkbbs
Đồ dùng bếp được Yami sắp xếp gọn gàng trong ngăn kéo hoặc tủ. Ảnh: 6parkbbs
Sự kết hợp giữa màu gỗ tự nhiên, màu xanh nhạt và cây xanh lá cây tạo nên vẻ sạch sẽ và tươi mới. Ảnh: 6parkbbs
Tận dụng lối đi, Yami gắn bộ bàn ghế làm việc liền tường ngay cạnh TV – nhỏ nhưng đủ công năng. Ảnh: 6parkbbs
Cuối tuần, Yami đều dọn dẹp kỹ lưỡng, nhờ đó căn hộ luôn sạch sẽ, thoải mái. Ảnh: 6parkbbs
Phòng ngủ thông với phòng tắm và phòng chứa đồ trong bếp, tạo lối đi “di cư” thuận tiện. Ảnh: 6parkbbs
Yami không dùng giường mà trải nệm trực tiếp trên sàn, đầu giường là kệ gỗ chắc chắn đặt sách, cây xanh, đồ chơi. Ảnh: 6parkbbs
Phòng tắm gọn và khoa học. Ảnh: 6parkbbs
